Apagão cibernético afeta voos e telecomunicações ao redor do planeta

Uma grande falha nos sistemas de TI afetou várias atividades nesta sexta-feira (19) ao redor do planeta, incluindo as operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações.As principais companhias aéreas dos Estados Unidos, incluindo Delta, United e American Airlines, suspenderam os voos no início da manhã devido a “problemas de comunicação”, informou a Administração Federal de Aviação (FAA).

Problemas similares afetaram os aeroportos de Berlim, na Alemanha, Amesterdã-Schiphol, nos Países Baixos, Hong Kong, assim como todos os aeroportos na Espanha, anunciaram os administradores dos terminais aeroportuários destes países.

Na Suíça, o aeroporto de Zurique, o maior do país, também suspendeu os pousos.

Além de companhias aéreas e dos aeroportos, o apagão cibernético também afetou hospitais nos Países Baixos, a Bolsa de Valores de Londres e o sistema ferroviário britânico.A programação do canal britânico Sky News foi interrompida. Na Austrália, o canal nacional ABC anunciou que seus sistemas foram afetados por uma falha “grave”.

A empresa australiana de telecomunicações Telstra indicou que os cortes foram provocados por “problemas globais” que afetaram o software fornecido pela Microsoft e pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike.

Em um comunicado, a empresa americana Microsoft afirmou que estava adotando “medidas” para mitigar a situação após os problemas detectados.

“Os nossos serviços continuam observando melhorias contínuas enquanto seguimos adotando medidas de mitigação”, escreveu a empresa na rede social X.

Não está claro se os problemas mencionados pela Microsoft estão relacionados às falhas de TI a nível global.

A autoridade nacional de segurança cibernética da Austrália afirmou que o “apagão em larga escala” estava relacionado com uma “plataforma de software de terceiros” e que ainda não tinha informações que sugerissem o envolvimento de hackers no incidente global.