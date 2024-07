Bola de golfe, pena: 10 coisas estranhas que astronautas deixaram na Lua

Há 55 anos, o homem pisava na Lua pela primeira vez com o programa Apollo, da Nasa. Doze astronautas tiveram a oportunidade de visitar nosso satélite entre 1969 e 1972, antes do programa ser descontinuado, e eles deixaram mais do que pegadas na superfície lunar.

Diversos objetos foram deixados na Lua, por diferentes motivos. Alguns foram escolhidos cuidadosamente por motivos simbólicos, enquanto outros tinham o único propósito de divertir os astronautas.

A maior parte das coisas deixadas para trás, no entanto, tinha como objetivo liberar espaço para que fosse possível levar rochas lunares na aeronave sem que houvesse uma grande mudança em seu peso. A superfície de nosso satélite está cheia de ferramentas e equipamentos técnicos descartados.

Entre lixo e memória, veja as 10 coisas mais estranhas que os astronautas deixaram na Lua.

Urina e fezes

Sim, há muito dejeto humano na superfície da Lua. Cerca de 96 sacos foram deixados para trás com os excrementos dos astronautas.

De acordo com cientistas, voltar ao satélite e recuperar estes dejetos para estudar como o tempo na Lua os afetou pode ajudar a fornecer mais informações sobre como uma estadia prolongada por lá afetaria o corpo dos seres humanos.

Uma foto de família

O astronauta Charles Duke, da Apollo 16, deixou uma foto de sua família, na qual aparece ao lado de sua esposa e seus dois filhos.

No verso da fotografia, está escrito: “Esta é a família do astronauta Charlie Duke, do planeta Terra, que pousou na Lua em 20 de abril de 1972”.

Após mais de 50 anos de exposição ao Sol, no entanto, é provável que a fotografia não passe de um papel em branco atualmente.

Bandeiras

Cada missão lunar do programa Apollo fincou uma bandeira dos Estados Unidos na superfície lunar.

A primeira bandeira, colocada em 1969, foi atingida pelos jatos do módulo que levou os astronautas de volta para a Terra, o que provavelmente a danificou, mas as outras ainda estão lá.

As cinzas de um geólogo americano

As cinzas do geólogo Gene Shoemaker, responsável por descobrir alguns cometas e planetas durante seus estudos, foram levadas até a Lua após sua morte.

Elas foram transportadas em uma cápsula na sonda espacial Lunar Prospector da Nasa, em 1998, junto a uma citação de “Romeu e Julieta”, de Shakespeare: “E quando ele morrer, corte-o em pequenas estrelas/ E ele deixará a face do céu tão bela/ Que o mundo inteiro se apaixonará pela noite/ E deixará de adorar o sol berrante”.

Shoemaker era o único ser humano cujas cinzas tinham chegado na Lua até o início deste ano. Em janeiro de 2024, um foguete privado levou 265 cápsulas com restos humanos até o satélite.

Obras de arte

Acredita-se que uma pequena obra de arte colaborativa, intitulada “O Museu da Lua” foi enviada de maneira clandestina a bordo da Apollo 12.

O pequeno azulejo de cerâmica, com menos de dois centímetros, seria fruto da colaboração de seis artistas famosos — Andy Warhol, Robert Rauschenberg, John Chamberlain, Claes Oldenburg, Forrest Myers e David Novros — e teria pequenos desenhos de cada um deles.

A peça teria sido anexada em uma das pernas do módulo lunar, que foi deixado para trás no satélite.

Uma pena e um martelo

Em 1971, um dos astronautas da Apollo 15 decidiu recriar o experimento feito por Galileu Galilei no século 16, no qual ele deixou cair objetos diferentes de cima da Torre de Pisa para provar que a velocidade da queda seria independente de suas massas.

David Scott levou um martelo e uma pena do falcão mascote da Academia da Força Aérea dos EUA e deixou os dois caírem. Há uma filmagem do momento no qual os dois objetos são abandonados e atingem a superfície lunar ao mesmo tempo.

“Astronauta Caído”

A pequena escultura de alumínio, chamada de “Astronauta Caído”, foi feita pelo artista belga Paul Van Hoeydonck.

No formato de um homem, a escultura foi encomendada por David Scott para simbolizar os astronautas e cosmonautas soviéticos que haviam morrido buscando progredir com a exploração espacial. Junto a ela, está uma placa com o nome de 14 pessoas que morreram enquanto trabalhavam.

Ramo de oliveira de ouro

Um pequeno ramo de oliveira esculpido em ouro foi deixado na Lua por Neil Armstrong durante a missão Apollo 11 como um sinal universal de paz.

Bíblia

O astronauta David Scott também foi responsável por deixar uma Bíblia — dada de presente por uma paróquia que ele frequentava no Texas — no painel de um dos rovers deixados na Lua em 1971, durante a missão Apollo 15.

Duas bolas de golfe

O astronauta Alan Shepard conseguiu contrabandear duas bolas e a cabeça de um taco de golfe escondidos denro de seu traje para o espaço durante a missão Apollo 14.

Na Lua, ele prendeu a cabeça do taco em uma das ferramentas e aproveitou para dar algumas tacadas na superfície do satélite. O momento foi eternizado em um vídeo:

Fonte: CNN