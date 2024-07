Precisa tomar banho todo dia? Dermatologistas tiram dúvidas

Em tempos de inverno e temperaturas baixas em boa parte do Brasil, sempre surge a questão: tomar ou não tomar banho? Em 2015, o americano James Hamblin, professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale, tomou uma decisão radical: parar de tomar banho. O objetivo, segundo ele, era investigar os efeitos da higiene mínima na saúde da pele e no bem-estar geral.

Apesar de radical, o médico, no entanto, não é o único a chamar atenção pela (falta de) banho. Recentemente, Brad Pitt, que coleciona rumores sobre sua higiene pessoal questionável, teria revolucionado seus hábitos, antes avesso a banhos e resistente a desodorantes, para uma rotina de higiene impecável, tudo por influência da namorada, a empresária e designer de joias Ines de Ramon. Além dele, em 2022, o casal Ashton Kutcher e Mila Kunis viralizaram ao revelar que também são avessos ao chuveiro e que não costumam dar banhos nos filhos.

Aqui no Brasil, a falta de banho já virou assunto duas vezes no BBB: na edição de 2021, Viih Tube chamou atenção dos fãs pelos poucos banhos que tomou dentro do reality. No ano seguinte, foi a vez de Pedro Scooby entrar nessa história: em conversa no confinamento, ele contou que toma apenas um banho a cada dois dias quando está na Europa.

Mas, afinal, tomar banho todos os dias é mesmo necessário? Conversamos com alguns dermatologistas para entender essa situação e tirar todas as suas dúvidas!

Não tomar banho todo dia: certo ou errado?

“Cientificamente e na medicina, não existe um número certo para a quantidade de banhos que devem ser tomados por dia ou por semana. Mas podemos dizer que os extremos são prejudiciais: tanto tomar muito banho, quanto ficar sem banho por vários dias”, afirma a dermatologista Mariana Veloso.

“Não existe um consenso sobre essa frequência, e isso pode variar, sim, com hábitos culturais e variações climáticas. Na infância, por exemplo, em países mais frios, não se recomenda banhos diários. A partir da adolescência, por conta especialmente dos odores que passam a ser mais fortes devido às mudanças provocadas pelos hormônios, essa passa a ser uma recomendação geral”, explica a dermatologista Juliana Piquet.

A dermatologista Juliana Neiva complementa: “Nossa pele tem uma microbiota, com bactérias protetoras e patogênicas, e quando a higienização não é equilibrada, seja ela de menos ou de mais, essa microbiota fica desregulada, o que pode ocasionar dermatites, infecções por fungos, vírus e bactérias. No caso dos cabelos, a falta de lavagem pode resultar numa dermatite seborreica, que pode levar à queda dos fios”, explica a médica.

O que acontece se ficarmos vários dias sem banho?

“Pode acontecer o acúmulo de restos de pele, sebo, poluição, suor, bactérias e vírus que, se não retirados, podem causar proliferação de microrganismos, que trazem mau cheiro ou desenvolvem doenças de pele”, explica Mariana Veloso.

“O ideal é que as axilas, genitais e pés, pelo menos, sejam higienizados diariamente, já que são áreas com glândulas de cheiro”, complementa Mariana.

A dermatologista Katia Haranaka, no entanto, ressalta: “A pele é um órgão excretor, que libera toxinas e substâncias ruins. Não importa se a pessoa mora em um lugar frio ou quente, o ideal é limpar a pele pelo menos uma vez ao dia”, defende.

Mas e se tomarmos banho demais?

Juliana Piquet explica: “A nossa pele possui uma camada de óleo e um balanço de microrganismos bons e ruins que serve como nossa barreira, como defesa, e deve ser preservado. Pensando nisso, o excesso de banho pode, sim, ser prejudicial, levando ao ressecamento e irritação, especialmente em peles mais sensíveis, e rompendo a integridade dessa barreira.”

“Não precisa ficar ensaboando o corpo inteiro, pois o sabão remove o manto hidro lipídico da pele, que é uma barreira protetora. Muitos banhos ao dia podem retirar esse manto, causando um ressecamento excessivo da pele, como as dermatites”, complementa Mariana Veloso.

Veja dicas para a hora do banho 🚿💦

Em dias quentes, se optar por tomar dois banhos por dia, o ideal é que sejam mais curtos e nunca com água muito quente.

Procure, em alguns banhos, limpar com sabonete somente axilas, pés, mãos, rosto e região íntima. Para as outras partes do corpo, só a água já é suficiente.

Lembre-se que o couro cabeludo pode levar até dez horas para secar completamente. Por isso, prefira lavar o cabelo pela manhã.

Tanto no calor quanto no frio, para não irritar a pele, invista em um sabonete hidratante e, após o banho, hidrate a pele com creme também.