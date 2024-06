Concurso do Detran tem mais de 24 mil inscritos: confira a concorrência por cargo

Com provas previstas para o dia 28 de julho de 2024, o segundo concurso público da história do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) terá 24.203 inscritos, disputando as 91 vagas do certame. São oito cargos efetivos de nível superior da autarquia, com distribuição em dez cidades acreanas.

Do número total, mais da metade dos inscritos vai concorrer ao cargo de Assistente de Trânsito em Rio Branco. Serão 12.574 pessoas disputando as 45 vagas imediatas.

O segundo cargo mais disputado será o de Agente de Trânsito na capital, que disponibiliza sete vagas, para as quais 2.196 pessoas se inscreveram. Em terceiro, o cargo de Assistente de Trânsito em Cruzeiro do Sul, com oito vagas sendo disputadas por 2.046 inscritos.

O concurso

Anunciado em 2023 pelo governador Gladson Cameli, o edital do concurso público do Detran foi publicado em abril deste ano e prevê o preenchimento de vagas para os cargos de Agente, Examinador, Assistente e Analista de Trânsito, Pedagogo, Engenheiro, Contador e Analista de Sistema.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 7.015,70 a R$ 9.561,76, somados vencimentos, gratificações e outros benefícios.

Número de inscritos por cargo e cidade