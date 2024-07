VÍDEO: Deputado é agredido ao fiscalizar feira de venda de cães; confira o vídeo

O deputado estadual Rafael Saraiva (União Brasil) disse ter sido agredido ao fiscalizar uma feira de venda de cães de raça neste domingo (21), na zona oeste de São Paulo. Segundo o parlamentar, ele foi ao local acompanhado de duas veterinárias e da Polícia Civil para impedir a ação, que terminou com o resgate de 65 animais.

Em um vídeo compartilhado em seu Instagram, é possível ver diversos animais sendo exibidos em caixotes, expostos ao sol, sendo que muitos deles tinham menos de 50 dias de vida. De acordo com Saraiva, uma das criadoras começou a persegui-lo, quebrou uma das caixas de transportes e usou o objeto para bater na cabeça dele. Além disso, uma das veterinárias teria sido agredida e a outra chegou a ser espancada.

“Quando eles viram que tinha a possibilidade de serem presos em flagrante, sim, e perder os animais. Eles estavam negociando até o último minuto. E quando os animais passaram a entrar no nosso carro, por ordem da polícia, e não no carro deles, se descontrolaram. Ela [moça suspeita da agressão] começou a xingar, eu continuei, ela quebrou a caixa e com o pedaço da caixa começou a me bater”, disse.

Fonte: BNEWS