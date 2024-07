VÍDEO: Ivete convida recém-casados para o palco e brinca na hora dos votos: ‘Você acredita nesse v*gabundo?’

Provando, mais uma vez, ser a rainha do entretenimento, Ivete Sangalo surpreendeu os fãs em um show em Brasília, na noite de sábado (20), e chamou um casal recém-casado ao palco. Sem perder a oportunidade de fazer graça, a cantora oficializou a união dos pombinos.

“Vamos fazer o casamento de vocês?”, perguntou a cantora ao casal, que ainda usava as roupas da cerimônia. Ivete, então, colocou os noivos cara a cara e recitou votos muito diferentes dos tradicionais. “Você aceita essa mulher, para você cuidar dos meninos de noite, para você trocar uma fralda, para você fazer a comida e lavar os pratos, para você deixar ela malhar, ir na manicure, fazer unha e cabelo? Ela que vai sair para jogar futebol com as amigas e você cuidar da casa. Você aceita essa mulher com essa pressão toda?”, brincou. O noivo respondeu sim.

Em seguida, a baiana fez as perguntas para a noiva. “Você aceita casar com Wandir, sabendo que você pode cair na esbórnia o dia que você quiser? Deixar o Wandir passar suas roupas, fazer seus looks, para você chegar em casa já estar tudo pronto, com o ring light e o celular no lugar para você bater a foto? Você aceita esse homem para sempre?”, perguntou, ouvindo um sim da noiva.

Depois, a banda tocou uma marcha nupcial, mas com o ritmo de pagode baiano. Aproveitando a resenha, o casal dançou com a cantora no palco, divertindo o público.

A Ivete Sangalo lançando pra noiva “você aceita esse vagabundo?” 🗣️🗣️🗣️ O carisma surreal! pic.twitter.com/opkaB0EW2R — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) July 21, 2024

Fonte: BNEWS