Empreendimentos da Economia Solidária faturam R$38 mil por noite, no Arraial Cultural

Com pratos típicos e tradição em atender bem, 80 empreendimentos da Economia Solidária estão faturando em média R$38 mil por noite durante a realização do Arraial Cultural, segundo estimativa da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete). Realizado pelo governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (Fem), e secretarias parceiras, o evento iniciou na última terça-feira, 16, e se encerra neste domingo, 21, com programação especial e desfile das quadrilhas juninas campeãs.

Os empreendedores abastecem a festa com cardápio tradicional variado com caldo de tucupi, milho verde, pipoca, crepe, algodão doce, e muito mais, além de balões e brinquedos, distribuídos em sessenta barracas fixas e vinte ambulantes situados em pontos estratégicos em todo o Arraial Cultural.

Em uma das barracas de pipoca, João Nogueira de Lima e o empreendedor Marcos Souza Cunha se mostram animados com as vendas no arraial. Sempre presente nas festas, João lembra com carinho o período de trabalho em feiras organizadas pelo governo:

“Eu trabalho, só nas feiras da Fundação de Cultura Elias Mansour, há 29 anos. Eu sou pioneiro, é só olhar nas fotos, nas histórias. Quando a gente perde a feira, a gente fica deprimido, mas o que a gente gosta mesmo é de estar no meio do povo, dando o abraço no amigo. E as vendas aqui estão sendo boas. Não tenho do que reclamar”, revelou João.

O empreendedor Luiz Carlos Alcântara e a filha Camila Vitória, de 16 anos, adoçam a noite de quem passeia pelo Calçadão da Gameleira com os tradicionais churros açucarados. “Já tem uns 23 anos que eu trabalho com churros em festas, mas os eventos principais são o Arraial Cultural e a Expoacre, são os que eu participo mais. No caso aqui eu já sou pioneiro, sou veterano tanto aqui quanto na Expoacre também. Faço uma média de 200, 300 reais, em espécie, sem falar em pix ou cartão. Aqui está de excelência”, disse o empreendedor.

O churros foi o primeiro pedido aprovado da pequena Aylla Mariá Oliveira, de 9 anos, no Arraial Cultural. A menina foi ao Calçadão da Gameleira com o avô, Luiz Augusto Ferreira Maia. “Eu estou vindo apreciar todas as noites e trouxe ela a primeira vez. Para mim, está tudo de bom. A organização está de parabéns”, disse o avô.

Para participar das seis noites de festa, os empreendedores fizeram cadastro junto à Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e foram selecionados por meio de sorteio para participarem do evento: “São seis dias de festa em que nós conseguimos alocar 80 empreendedores, destes, 20 são ambulantes, com a venda de balões, carrinhos de pipoca, algodão doce, cachorro quente, crepe e churros”, destacou Bianca Muniz, diretora de Empreendedorismo da Sete.

“A Economia Solidária é a garantia de renda para muitos dos empreendedores que estão aqui neste espaço durante os seis dias de festa do Arraial Cultural. Preparamos um espaço especial, com muita atenção e cuidado, com o cadastro e sorteio dos empreendimentos, a instalação e organização das barracas, tudo isso para entregar o melhor para os empreendedores e a nossa população que veio prestigiar a festa”, destacou Marcelo Messias, secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo.

Última noite de festa

Neste domingo, 21, a programação do Arraial Cultural no Palco Arena dos Folguedos conta com a entrega da premiação do 22º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas e do desfile das campeãs, seguido da apresentação da terceira e segunda colocada, e da campeã.

No palco Saudades do Seringal, a programação é especial com apresentação de Renato Morais e banda, grupo Pimenta de Cheiro, Álamo Kário, além de rodadas de bingo.