Um salto de qualidade: Jamisson Neri exalta chegada de Renata ao sub-comando da PM do Acre

Por Jamisson Neri*

A nomeação da coronel PM Marta Renata ao subcomando da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), abrindo caminho para ocupar posteriormente o mais alto cargo da administração militar estadual, a de comandante-geral, marca um momento histórico e significativo não apenas para a instituição, mas para todo o Estado do Acre. Esse fato ressalta o avanço contínuo das mulheres na ocupação de espaços e no exercício de atribuições dentro das instituições públicas, especialmente em áreas tradicionalmente dominadas por homens.

A trajetória profissional da coronel Marta Renata é emblemática no contexto do rompimento de uma estrutura hierarquizada e originalmente masculina. Sua ascensão reflete a abertura de caminhos e a criação de novas oportunidades para as mulheres na PMAC, trazendo consigo um toque refinado de carinho e cuidado. Esses atributos, muitas vezes associados ao feminino, são fundamentais para uma gestão mais humanizada e eficaz.

A escolha da coronel Marta Renata para posições tão estratégicas é um testemunho do compromisso do governador Gladson Cameli em promover uma gestão inclusiva e de alta qualidade. Ao oferecer oportunidades equitativas, ele não só valoriza o potencial feminino, mas também enriquece a administração pública com perspectivas diversificadas e inovadoras.

Essa mudança representa um verdadeiro salto de qualidade na gestão da Polícia Militar, beneficiando diretamente o povo acreano. A liderança da coronel Marta Renata simboliza uma nova era, quando a competência e o mérito são reconhecidos independentemente do gênero e as mulheres são encorajadas a alcançar os mais altos postos de comando.

A presença feminina em posições de destaque da PMAC não apenas fortalece a instituição, mas também inspira futuras gerações de mulheres a seguirem caminhos similares. A ascensão da coronel Marta Renata ao subcomando-geral é, sem dúvida, um marco na história da segurança pública do Acre, pois representa a conquista da tão sonhada equidade.

Que essa conquista sirva de exemplo e inspiração, reafirmando que a igualdade de oportunidades é o caminho para um desenvolvimento mais justo e equilibrado.

Parabéns à coronel Marta Renata, por seu brilhante percurso e ao governador Gladson Cameli, por sua visão de futuro, proporcionando ao povo acreano uma Polícia Militar cada vez mais eficiente, humanizada e inclusiva.

*Jamisson Neri é tenente-coronel da Polícia Militar do Acre (PMAC) e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac