Vivo perdeu a liderança no Celular no Acre e quatro Estados em 2023

por Teleco.com.br

Fonte: Anatel (abr/24)

Em 2023, a Vivo perdeu a liderança em celular no Maranhão, Ceará e Alagoas para a Claro e no Rio Grande do Norte e em Pernambuco para a TIM.

A Vivo havia se tornado líder em 4 destes 5 estados (Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco) com a incorporação dos celulares da Oi Móvel em 2022.

Alagoas é o estado em que a competição está mais acirrada, com a Claro liderando com 34,4% de market share em abr/24, seguida pela TIM (33,8%) e pela Vivo (31,3%).

O market share do celular por Unidade da Federação (UF) pode ser acompanhado em Market Share UF.

Fonte: Anatel

A Vivo, líder em market share de celular (38,6%) no Brasil, terminou 1T24 como líder em 12 Unidades de Federação (UF). A segunda colocada Claro (33,9%) liderava em 11 UFs e a TIM (23,8%) em 4.

Os estados em que a Vivo liderava estavam espalhados por todas as regiões do Brasil, e a Claro não liderava em nenhum no Sul do país, região em que a TIM era a líder em Santa Catarina e Paraná.

Líderes de Pós-pago sem M2M

Quadro semelhante é encontrado no pós-pago sem M2M, segmento em que a Vivo também liderava em 12 estados, mas a liderança no Ceará era da TIM (5) e não da Claro (10).

Fonte: Anatel

Vivo liderava em market share (43,2%) no Brasil, seguida pela Claro (34,6%) e pela TIM (21,3%).

Líderes de Pré-pago

No pré-pago, a Vivo liderava em 11 UFs, a Claro em 10 e TIM (6).

Fonte: Anatel (Abr/24)

A Vivo (34,7%) era a líder em market share de pré-pago no 1T24, seguida pela Claro (33,3%), e pela TIM (31,0%). No pré-pago é onde a TIM lidera em mais capitais.

Líderes com mais de 50% de market share

A Vivo era líder absoluta, com mais de 50% de market share, em 5 UFs, a Claro em 3 e a TIM em 1.

UF em que a operadora é líder em celular com mais de 50% de market share Lider UF Celular Pós-pago sem M2M Pré-pago Vivo Espírito Santo 74,4% 76,4% 71,7% Sergipe 70,6% 72,9% 69,2% Roraima 53,9% 54,4% 54,1% Minas Gerais* 52,9% 58,8% 46,9% Mato Grosso 53,7% 57,8% 49,8% Claro Acre 50,2% 56,4% 48,8% Tocantins 63,7% 70,4% 67,2% Rondônia 63,4% 68,5% 63,9% TIM Paraná 50,7% 50,9% 63,5%

A Vivo possuía ainda um market share maior que 50% no pós-pago sem M2M no Rio Grande do Sul (54,8%). Já a TIM possuía em Santa Catarina um market share do pré-pago de 51,4% em Abr/24.

Diante deste cenário pergunta-se:

Este quadro de líderes deve manter estável em 2024?

O que faz uma operadora de celular se tornar líder em uma UF?

Qual o impacto das diferenças regionais na escolha de uma operadora de celular?

Este cenário se manterá com a chegada da 5G e as novas operadoras regionais?

Até que ponto o market share impacta no share de receita?