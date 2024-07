Mulher é agredida por ex-namorado dentro de estabelecimento; veja vídeo

Um caso de agressão contra mulher chamou atenção nas redes sociais nesta semana, em Salvador. O episódio aconteceu na última quarta-feira (24), dentro de um estabelecimento comercial na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Nas imagens é possível ver o momento em que o agressor entra no estabelecimento e aborda a mulher que estava no balcão. Logo em seguida, o homem dá um soco no rosto da vítima, que fica atordoada e chega a cuspir sangue no chão. Depois, ele ainda recolhe dinheiro e o celular da mulher.

Apesar dos nomes dos envolvidos não terem sido divulgados, familiares da mulher informaram à TV Bahia que eles são ex-namorados e que teriam terminado o relacionamento recentemente, e que ele já a agrediu outras vezes. Não há informação se há alguma medida protetiva contra o agressor.

O caso está sendo investigado, como lesão corporal, pela Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam) de Brotas, que já identificou o suspeito.

