Marie Perec e Teddy Riner acendem pira olímpica e decretam início dos Jogos de Paris 2024

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 começou nesta sexta-feira (26), pontualmente às 19h30 (14h30 no horário de Brasília). Em formato inédito na história das Olimpíadas, as delegações “desfilaram” atravessando o Rio Sena, saindo da Ponte de Austerlitz e chegando na Pont d’Iéna.

Após os desfiles nada convencionais, a cerimônia contou com as tradicionais formalidades da abertura, incluindo a chegada da tocha olímpica, no Trocadero, nos pés da Torre Eiffel. No Trocadero, Rafael Nadal, Serena Williams e lendas do esporte francês levaram a tocha até o Museu do Louvre, onde estava localizada a pira olímpica. Os responsáveis por acender a pira foram Marie Perec e Teddy Riner, lendas do atletismo e do judô, respectivamente.

Abertura

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos começou com um vídeo mostrando o ex-jogador Zinédine Zidane , campeão do mundo com a seleção francesa em 1998, carregando a tocha olímpica por Paris e mostrando os principais pontos da capital parisiense.

Na peça cinematográfica, Zidane entrega a tocha para crianças parisienses. A ideia foi mostrar a vida na “Cidade da Luz”, seja nos cafés, metrôs e nos arredores do Rio Sena.