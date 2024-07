Pagamentos antecipados injetam R$600 milhões na economia do Acre neste fim de julho

O governo do estado vai pôr mais de R$ 600 milhões para girar na economia do estado, este fim de semana e segunda-feira. Trata-se do pagamento antecipado do mês de julho e de 50% do 13º salário e mais os repasses para os poderes também fazerem os pagamentos dos salários de seus servidores. Hoje estão nas contas dos inativos e pensionistas R$ 180 milhões. Na segunda-feira, 29, será a vez doa servidores da ativa, que também terão acesso ao salário do mês de julho com a parcela de metade do 13º. Importante frisar que desde junho, os servidores receberam a segunda parcela do reajuste correspondente a 5.08% em seus salários. Um problema no software de pagamento da Acreprevidência impediu que parte dos inativos recebessem essa parcela de reajuste, mas o governo trabalha em uma solução e o aumento será pago retroativamente a junho para todos. Só nesse pagamento, o governo completou a folha da previdência social do estado, para os meses de julho e da parcela do 13º com R$123 milhões, mostrando o tamanho da compensação que é feita para honrar os salários e rendimentos de aposentados e pensionistas. Esse montante de R$ 500 milhões das folhas salariais do executivo, mais os R$ 100 milhões repassados a poderes e instituições representam um reforço de capital ca girar na economia regional, que vai refletir no comércio, nos serviços e na indústria acreana, em todos os 22 municípios do estado.

Também mostra o compromisso do governador Gladson Cameli, como ele mesmo reafirma, de honrar o pagamento dos salários em dia, além da antecipação do 13º que já se tornou uma conquista da atual administração. Desde o primeiro mês de sua administração, o governador Gladson Cameli cumpre com suas obrigações com os servidores em dia, não tendo atrasado sequer uma vez nesses cinco anos e meio de gestão.

