MTur lança edital de contratação de consultoria especializada para diagnóstico e mapeamento do afroturismo no Brasil

O Ministério do Turismo abriu nesta segunda-feira (10/6) edital, via projeto de cooperação com a UNESCO, voltado à contratação de consultoria especializada (pessoa física) para apoiar estudos, levantamentos e a sistematização de dados necessários ao diagnóstico do afroturismo e das políticas públicas relativas ao segmento no país. Haverá a identificação de boas práticas, em âmbito nacional e internacional, e da oferta de experiências e serviços turísticos no mercado turístico brasileiro. Os interessados podem enviar currículo até 25 de junho.

Acesse AQUI o edital na integra.

O afroturismo, que vem ganhando força no Brasil, é caracterizado pela busca por vivências que envolvam as raízes e a cultura afrodescendente. A essência da modalidade é conectar pessoas a histórias, à culinária, aos costumes e a questões sociais, além de contribuir para a preservação e a perpetuação do patrimônio e da identidade da população negra.

O desenvolvimento do ramo exige que o poder público conheça a oferta e a demanda na área e entenda os principais entraves e desafios ao desenvolvimento de políticas eficientes, que fomentem a atividade e empoderem os afroempreendedores e os demais atores-chave do afroturismo no Brasil.

Segundo a coordenadora-geral de Produtos e Experiências Turísticas do MTur, Fabiana Oliveira, os dados levantados serão essenciais no sentido de embasar ações direcionadas ao setor.

“Espera-se que, ao final do contrato, o MTur disponha de diretrizes para a condução da sua estratégia para o desenvolvimento e consolidação do afroturismo no Brasil, em conjunto com os demais órgãos e entidades parceiros”, comenta Fabiana.

ROTAS NEGRAS – Em fevereiro deste ano, foi publicado decreto que instituiu o Grupo de Trabalho Interinstitucional Rotas Negras. O GT, composto por representantes dos ministérios do Turismo, da Igualdade Racial e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, entre outros órgãos federais, busca reconhecer a importância da transversalidade de políticas públicas referentes à população negra no país.

O Rotas Negras representa uma inovadora e abrangente iniciativa do governo federal para o desenvolvimento turístico. O principal propósito é promover e enaltecer a cultura afro no Brasil, por meio da criação de roteiros envolvendo os entes federados integrantes do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e do Mapa do Turismo Brasileiro.

Com os roteiros, a iniciativa procura destacar e celebrar a diversidade afro-brasileira, proporcionando uma experiência enriquecedora aos seus visitantes e contribuindo para a valorização das comunidades afrodescendentes em todo o território nacional, além da geração de emprego e renda.

Por: Ministério do Turismo