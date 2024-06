OPERA ACRE o programa que reduz filas e tempo de espera para cirurgias em todo o Estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), tem demonstrado um compromisso sólido em atender às necessidades dos pacientes e aprimorar os serviços médicos em todo o estado. Um dos projetos de destaque é o programa Opera Acre, uma iniciativa dedicada a reduzir o tempo de espera e as filas reprimidas na área da saúde. Nesta semana, o programa realizou uma série de cirurgias em diferentes regiões do estado.

No Hospital Dr. Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, foram realizados 20 procedimentos cirúrgicos neste fim de semana. No Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, estão sendo realizadas seis cirurgias de histerectomia abdominal e laqueadura todos os sábados, oferecendo às mulheres da região acesso a procedimentos essenciais para sua saúde.

De acordo com o titular da pasta, Pedro Pascoal, o Opera Acre é um compromisso sólido com a saúde e bem-estar dos acreanos. “Estamos focados em não apenas reduzir filas, mas também em garantir que cada pessoa receba a atenção médica de que necessita. Este programa é parte fundamental de nossos esforços para fortalecer o sistema de saúde do estado e proporcionar uma vida melhor para nossa comunidade”, destaca.

Igor Silva, gerente-geral do Hospital Ary Rodrigues, ressaltou os esforços contínuos do programa: “Estamos realizando esse mutirão de cirurgias desde fevereiro e já completamos quase 500 procedimentos. Nossa meta para o ano é de 800 cirurgias, que acredito que vamos ultrapassar. Os pacientes estão tendo celeridade em seus procedimentos. Oferecemos cirurgias de proctologia, hernioplastia, colecistectomia, laqueadura, histerectomia, cirurgias ginecológicas e gerais”.

Valdicelio Silva, morador da zona rural da Vila do V, expressou sua gratidão pelo programa: “Eu estava esperando essa cirurgia; graças a Deus e a toda essa equipe, consegui. Estou muito feliz em ter sido chamado”.

O programa de cirurgias tem desempenhado um papel crucial no avanço da saúde do estado, atuando com foco em cirurgias eletivas em diversas especialidades médicas, como ginecologia, proctologia, cirurgia-geral, de cabeça e pescoço e cardiológicas, entre outras.

A paciente Francisca Raila Alves, moradora de Cruzeiro do Sul, realizou uma laqueadura e também compartilhou sua satisfação. “Eu estou muito confiante, vai dar tudo certo. Estou feliz por essa vitória de ter sido chamada. Agradeço ao meu Deus e ao governo por essa iniciativa, porque é um procedimento que sabemos que é caro e não temos condições de pagar. E também a toda a equipe que nos auxilia”, afirmou.