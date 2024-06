Parque Chico Mendes, em Rio Branco, concorre a certificação da Green Destinations

O Fórum Empresarial do Acre prestigiou, nesta sexta-feira (7) a inauguração do Memorial Chico Mendes, dentro do Parque Chico Mendes. Fechado desde 2021, o espaço foi reformado com ajuda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), que trabalha com o Programa DEL Turismo desde junho de 2023.

Por meio do DEL Turismo, com consultorias à SDTI, o Parque Chico Mendes concorre ao TOP 100 da Fundação Internacional Green Destinations, na Holanda.

O memorial tem cerca de 100m² com livros, quadros e uma TV que exibe imagens e cenas da história do líder seringueiro assassinado em 1988. Há ainda um espaço chamado ‘Chico Ensina’ com diversos livros e imagens da luta do ambientalista.

Para o coordenador da Câmara Técnica de Turismo do Fórum, João Bosco Saraiva, o Parque Chico Mendes é uma referência não apenas no City Tour do Acre, mas em todo legado que Chico Mendes deixou. A inauguração fez parte das ações do Dia Mundial do Meio Ambiente.

João Bosco ressaltou que a inauguração faz parte de um trabalho executado por diversas mãos, inclusive do Fórum por meio da Câmara Técnica de Turismo e do DEL Turismo.

“Nossa prefeitura está de parabéns, nosso prefeito Tião Bocalom, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação. O DEL Turismo tem feito um trabalho belíssimo não apenas aqui em Rio Branco, mas em Epitaciolândia e lá em Xapuri”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação de Rio Branco, Ezequiel Bino, destacou que a parceria com o DEL Turismo trouxe outra dinâmica ao turismo na capital acreana. O secretário acrescentou que a construção do memorial fortalece a certificação do parque e coloca o espaço em outro patamar.

“Vamos levar o Parque Chico Mendes para outras fronteiras. Já está em outros lugares, mas com a consultoria e a certificação temos a certeza de que vamos levar para muitos países e o turismo só tem a ganhar com isso”.

Sandino e Elenira Mendes, filhos de Chico Mendes, e Angélica Mendes, neta, estiveram presentes no evento e falaram da importância de manter vivo o legado do seringueiro.