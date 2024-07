61 ANOS Deracre celebra aniversário com R$480 milhões em obras por todo o Acre

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) celebra nesta sexta-feira, 26, seu 61º aniversário, destacando-se por sua trajetória na construção e manutenção de aeródromos, estradas, pontes, balsas e ramais.

Criado em 26 de julho de 1963, por meio da Lei nº 4, o Deracre tem sido essencial para o desenvolvimento da infraestrutura do estado. Com 75 frentes de serviço, o órgão investe R$ 400 milhões em obras em execução, além de contar com R$ 380 milhões em emendas parlamentares e R$ 150 milhões em projetos licitatórios, abrangendo os 22 municípios do estado.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo apoio ao departamento, assim como aos senadores, deputados federais e estaduais, pela confiança no trabalho realizado. Ela também expressou gratidão aos colaboradores pelo empenho e dedicação.

“Estamos celebrando mais de seis décadas de compromisso e progresso. O Deracre tem sido um pilar essencial para o desenvolvimento do nosso estado, e isso se deve ao trabalho incansável dos servidores e trabalhadores da autarquia. Juntos, estamos garantindo que o Acre continue avançando com infraestrutura de qualidade e investimentos significativos que transformam a vida dos nossos cidadãos,” enfatiza a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Em comemoração ao aniversário do Deracre, o governo do Acre está executando a Operação Ramais do Acre 2024, destinada à recuperação de 3.500 km de ramais. A operação envolve mais de 200 colaboradores e 160 equipamentos, incluindo 100 máquinas cedidas às prefeituras, evidenciando o compromisso com a infraestrutura rural. Além disso, o Deracre garantiu a liberação de R$ 43 milhões para melhorias nos ramais do Vale do Juruá.