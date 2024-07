Vídeo: fardada, PM leva tiro nas costas enquanto ia para o trabalho

Uma policial militar de 24 anos foi ferida com um tiro nas costas quando se preparava para ir ao trabalho, no fim da madrugada desta sexta-feira (26/7), em Santo André, no ABC.

A abordagem dos bandidos, que ocupavam uma moto, foi registrada por uma câmera de monitoramento (assista abaixo).

As imagens mostram a dupla se aproximando do carro da soldado, um Fiat Palio. Eles se aproximam da janela da motorista e atiram.

⏯️ Fardada, PM leva tiro nas costas enquanto ia para o trabalho Dupla em moto teria visto PM fardada e atirado duas vezes contra a vítima, que revidou. Ela segue internada. Ninguém foi preso Leia: https://t.co/7KaNXQuujS pic.twitter.com/aYCQx5yCHa — Metrópoles (@Metropoles) July 26, 2024

Registros da Polícia Civil, obtidos pelo Metrópoles, mostram que ao “provavelmente perceber a farda da vítima”, os criminosos deram dois tiros.

Eles nem chegam a parar a moto, segundo as imagens da câmera. Assim que reduzem a velocidade do veículo, ao lado da porta do motorista, atiram e aceleram em seguida, fugindo do local. A PM teria tido tempo de revidar com um disparo.

Cirurgia e internação

Os tiros perfuraram as janelas do carro. Ela foi encaminhada por uma viatura da corporação para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André.

A vítima foi submetida a uma cirurgia e, segundo registros oficiais, segue internada “sem risco iminente” de morrer.

Até a publicação desta reportagem, a dupla de bandidos não havia sido identificada.