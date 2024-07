Influenza responde por 40% das mortes por síndromes respiratórias

As mortes por Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em crianças de até 2 anos no Brasil diminuíram, mas continuam preocupantes. Segundo a nova atualização do Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, o vírus permanece como a principal causa de internação e óbito nessa faixa etária, seguido pelo rinovírus.

Mas, de maneira geral, os idosos seguem como as principais vítimas de óbito pela Síndrome Respiratória Aguda Grave, termo que nomeia as complicações respiratórios com sintomas gripais. A Influenza A e a Covid-19 são as principais contaminações entre as pessoas acima de 60 anos.

Considerando os óbitos, em todas as faixas etárias, de todos os casos que tiveram diagnóstico positivo para algum vírus, 41% foram casos de Influenza A, e 27% por covid-19.

Tatiana Portella, pesquisadora do Infogripe, alertou a população sobre os cuidados indispensáveis

“Por isso, mais do que nunca, a gente reforça a importância da vacinação contra a Covid-19. É importante que todos os grupos de risco estejam vacinados para evitar o desenvolvimento da forma grave da doença em caso de infecção. A gente também reforça a importância da vacinação contra a influenza, já que o vírus ainda circula em certa intensidade em alguns estados da região Sul e Sudeste. E também a gente reforça a importância do uso de máscaras em locais fechados, em caso de aparecimento de sintomas. O ideal é ficar em casa, em isolamento, se for possível. E, claro, é importante procurar atendimento médico”.

A circulação da Covid-19 tem aumentado em alguns estados do Norte e Nordeste. No Ceará e Piauí, foi a principal causa de internações em idosos com a síndrome.

O boletim também aponta que a tendência nacional é de queda. Mas, em alguns estados, os números seguem crescendo. São eles: Acre, Bahia, Minas Gerais e Roraima.