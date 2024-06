BB já renegociou meio bilhão pelo programa Desenrola Pequenos Negócios

Pessoas com máscara csminhsm no centro do Rio de Janeiro

O conglomerado Banco do Brasil já renegociou meio bilhão de reais em dívidas para cerca de 10 mil clientes em apenas três semanas, por meio do Desenrola Pequenos Negócios. O programa é um desdobramento do Desenrola Brasil, que começou em outubro e foi encerrado no último dia 20 de maio, depois de socorrer 15 milhões de pessoas físicas em situação de endividamento.

O Desenrola Pequenos Negócios começou no último dia 13 de maio. O programa é voltado para a regularização de dívidas bancárias de microempreendedor individual (MEI) e micro e pequenas empresas (MPE), com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões.

Clientes do BB têm acesso a condições especiais para renegociação de dívidas como parte de uma iniciativa do governo federal, que conta com o apoio da Febraban, do Banco do Brasil e de outras instituições financeiras. O BB oferece desconto de até 20% nas taxas de juros com prazo de até 120 meses e de até 96% para liquidação à vista de operações inadimplentes, para os clientes pessoa jurídica que se enquadrarem nas regras do programa.

“Importante destacar a relevância do Desenrola como um todo, e agora do Desenrola Pequenos Negócios, para a economia brasileira. Acreditamos que a retomada da dignidade financeira é um dos principais passos para geração de trabalho e renda para esses empresários e clientes”, destaca Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil. do BB.

“Em apenas três semanas, renegociamos cerca de R$ 500 milhões junto às MPEs. Uma ação como essa reforça a capacidade desses pequenos negócios em movimentar a economia, mantendo e gerando emprego e renda em todas as regiões do país, contando com o nosso compromisso em apoiá-los em todos os momentos.”

Em 2023, como parte do Desenrola BB, o Banco já havia oferecido condições especiais para clientes MPE, resultando em mais de R$ 7 bilhões renegociados pelo Conglomerado para mais de 80 mil pequenas empresas.

Para renegociar por meio do Desenrola Pequenos Negócios, os clientes podem Utilizar o App BB O Internet Banking nos endereços www.bb.com.br/renegocie (pessoas físicas) ou www.bb.com.br/renegociepj (pessoas jurídicas), a Central de Relacionamento pelos números. 4004 0001 (Capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões), o WhatsApp enviando uma #renegociepj para o número 61 4004 0001 e também a rede de agências.