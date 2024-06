Capacitação é destaque na Exposição Técnica de Horticultura 2024

Paralelamente às novidades que serão apresentadas pelas 500 empresas expositoras do Brasil e exterior, a edição 2024 da HORTITEC – Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas contará com atividades de capacitação, com ênfase no Painel de Inovação Embrapa e Ibrahort, que traz o tema “Máquinas para a Agricultura Familiar”. O Sebrae abre seu espaço para palestras e rodadas de negócios e alguns expositores, como Agristar, Sakata, Biotrop e outras empresas, realizam “Dia de Campo”. A 29ª Hortitec acontece de 19 a 21 de junho, em Holambra (SP), com expectativa de receber 32 mil visitantes e movimentar R$ 450 milhões em negócios.

O Painel de Inovação acontece no dia 20 junho, segundo dia do evento, ocasião em que a Embrapa e a Ibrahort demonstrarão a situação atual e as perspectivas de desenvolvimento de máquinas, implementos, equipamentos e ferramentas, conforme o olhar de produtores, pesquisadores e industriais representativos do setor. O ponto alto do painel será a palestra magna proferida pelo coordenador geral de Pesquisa e Inovação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Zaré Augusto Brum Soares, que discorrerá sobre “Políticas públicas para desenvolvimento de máquinas para a agricultura familiar”. A programação completa do painel está disponível no link https://www.embrapa.br/painel-de-inovacao-embrapa-e-ibrahort

Durante os três dias do evento, o Sebrae oferecerá aos visitantes uma intensa programação de palestras e rodadas de negócio. Além disso, está organizando a “Missão Técnica Hortitec 2024”, que levará empresários do agronegócio para esta que é a maior feira de hortifruti da América Latina. A proposta visa oferecer oportunidade para produtores rurais atendidos pelo projeto de Fruticultura do Sebrae, representantes e associações ligadas à fruticultura, além de parceiros, como associações e cooperativas locais, de vivenciarem aprendizados, networking e acesso às mais recentes inovações no setor hortifrutícola.

Alguns expositores aproveitam a Hortitec para apresentar os lançamentos aos seus clientes em dias de campo, que acontecem no entorno de Holambra (SP), com saídas de vans a partir do estacionamento do evento. É o caso da Agristar, que realiza o “Open Field Day 2024” (https://www.agristar.com.br/ ), e da Sakata e da Biotrop, que organizam juntas a Hortinov (https://digital.hortinov.com.br/2024 ).