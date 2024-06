Prazo para inscrições no Enem 2024 termina hoje, sexta (7)

prazo para alunos e alunas se inscreverem no Enem 2024 se encerra nesta sexta-feira (7/6). A data vale também para os pedidos de tratamento por nome social e atendimento especializado. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Após a realização da inscrição, a Página do Participante vai gerar um boleto do Banco do Brasil para o pagamento da taxa de R$ 85 aplicada a quem não teve a isenção aprovada. Esse boleto só é disponibilizado ao inscrito após acesso ao sistema do exame por meio do login único do gov.br. A taxa de inscrição pode ser paga até o dia 12 de junho por boleto bancário, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança.

Os resultados de recursos sobre isenção da taxa foram divulgados no último dia 24, assim como as justificativas de ausência no Enem 2023 para candidatos que estavam isentos da taxa.

INCLUSÃO — Alunos com interesse em fazer as provas usando nome social ou com atendimento especializado devem preencher na Página do Participante e selecionar o caso a que se aplica. Há opções de atendimento especializado para estudantes com surdocegueira, visão monocular, transtorno de espectro autista, dislexia, gestante, lactante, baixa visão, deficiência auditiva, deficiência intelectual, déficit de atenção, estudante em situação de classe hospitalar, cegueira, surdez, discalculia, deficiência física e outras condições específicas.

Confira o passo a passo de como realizar a inscrição no exame acessando o site do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

ACESSO — O estudante que realiza o Enem tem a oportunidade de participar de diversas seleções de acesso à educação superior no país. Com a nota obtida no exame, candidatos podem concorrer a vagas em universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), bem como em instituições de ensino particulares. Além disso, é possível participar do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

RIO GRANDE DO SUL — Moradores do Rio Grande do Sul (RS) terão um prazo extra para se inscrever, por causa da calamidade pública no estado. O Ministério da Educação trabalha em um novo calendário para esse público, que também terá a isenção da taxa de inscrição garantida (inclusive nos casos de justificativa de ausência, na edição de 2023, reprovada).

PÉ-DE-MEIA – Realizar o Enem também é um dos critérios para receber uma parcela de R$ 200 do incentivo financeiro-educacional Pé-de-Meia, do Ministério da Educação. O programa é destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Nesse contexto, ele oferece incentivos relacionados a matrícula, frequência, conclusão e participação em exames educacionais, entre outros fatores a serem considerados. Fazer o Enem é um dos critérios para ter acesso a uma das parcelas do benefício.

ESTUDOS EM PORTUGAL – Para quem deseja estudar no exterior, o Enem pode ser uma alternativa. Convênios firmados entre o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e instituições portuguesas garantem acesso facilitado às notas dos interessados em cursar a educação superior em Portugal.