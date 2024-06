Ministério abre chamada pública de R$ 2 milhões para eventos técnico-científicos em saúde

OMinistério da Saúde abriu as inscrições para a chamada pública de Apoio a Eventos Técnico-Científicos em Saúde, com um valor global de R$ 2 milhões. As inscrições estão abertas até o próximo dia 5 de julho, e os eventos contemplados devem ocorrer até o dia 31 de julho de 2025.

Organizada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics), esta chamada ocorre desde 2003 e retorna em 2024 após um hiato de cinco anos.

As propostas devem ser inscritas nas categorias de grande, médio ou pequeno porte, de acordo com o número de participantes esperados e a abrangência do evento, que deve ser presencial ou híbrido (com transmissão virtual). Eventos unicamente remotos não serão contemplados pela chamada.

Os valores máximos de financiamento dependem da categoria do evento. Eventos de grande porte poderão receber até R$ 250 mil, os de médio porte até R$ 150 mil, e os de pequeno porte até R$ 100 mil. Os eventos devem ser promovidos por instituições, associações ou sociedades científicas e/ou tecnológicas sediadas no Brasil.

Espera-se que a chamada pública promova a disseminação e circulação do conhecimento científico gerado por pesquisas na área da saúde; subsidie gestores na tomada de decisão com base em evidências; e promova ações de educação, popularização e divulgação científica para diferentes tipos de público, abrangendo amplos setores da sociedade.

Critérios de julgamento

Os critérios de julgamento incluem o mérito, originalidade e inovação do evento, a troca de experiências com interação entre diversos segmentos da sociedade, capacitação de profissionais que atuam no âmbito do SUS e diversidade demográfica, visando a participação de mais de uma região do Brasil.

A relevância social também será considerada, com foco na priorização de temas estratégicos para o SUS, disseminação do conhecimento e previsão de participação de gestores de saúde para aproximá-los das evidências científicas.

Ministério da Saúde