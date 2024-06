Embrapa distribui mudas de frutíferas amazônicas no Dia Mundial do Meio Ambiente

Mudas de frutíferas amazônicas como açaí, cupuaçu e guaraná produzidas pela Embrapa Amazônia Ocidental, estarão sendo entregues a agricultores e público participante de programações educativas alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em Manaus (AM).

A Embrapa Amazônia Ocidental realizou a doação de mudas de frutíferas amazônicas para a programação especial do Dia do Meio ambiente promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e também para ações educativas de comunicação em saúde promovidas pelo Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia).

As mudas de Guaraná ( Paullinia cupana ), de Açaí ( Euterpe oleracea ) e de Cupuaçu ( Theobroma grandiflorum ) que serão apresentadas e distribuídas ao público nessas ações são exemplares da biodiversidade amazônica, mas que se diferenciam por serem oriundas de ações de pesquisa agronômica da Embrapa, com materiais que trazem características de interesse, como boa produtividade, por exemplo. Entre os materiais inclui-se mudas da BRS Noçoquém, que é a primeira cultivar de guaranazeiro de propagação por semente, obtida a partir do Programa de Melhoramento Genético do Guaranazeiro da Embrapa Amazônia Ocidental. A BSR Noçoquem se destaca por sua alta produtividade e resistência estável a doenças do guaranazeiro, como a antracnose e superbrotamento.

Também constam mudas de açaizeiro da BRS Pai d’Égua, que é resultado da pesquisa com melhoramento genético do açaizeiro desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental (Pará). Essa cultivar tem frutos menores com maior rendimento de polpa, cerca de 30% a mais que os frutos de açaí tradicionais. Tem ainda a produção precoce de frutos, com primeira colheita aos três anos e meio, enquanto outros materiais iniciam no quinto ano.

Parte da distribuição de mudas será nos dias 5 e 6 de junho, na programação da Semana do Meio Ambiente, que contará com Feira de Produtos das Unidades de Conservação Estadual e Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) – edição especial, as atividades serão realizadas de 8h às 17h, na sede da Sema, localizada na Avenida Mário Ipiranga, 3280, Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com Edilene de Sousa, assessora do Núcleo de Educação Ambiental da Sema, a feira terá alimentos, cosméticos e artesanatos provenientes de produtores das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro e Puranga Conquista (município de Manaus), RDS do Juma ( município de Novo Aripuanã) e do Rio Amapá ( município de Manicoré). Na ocasião, haverá também feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) – edição especial, que contará com produtores locais realizando a comercialização de frutas, verduras, pescados e doces regionais.

Comunicação em saúde

As mudas entregues para o Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Ficoruz Amazônia) serão entregues em ação do Dia Mundial do Meio Ambiente, que será coordenada pelo projeto Moetá. O projeto atua em comunidade com disseminação de informações científicas em saúde, por meio de comunicadores populares. Cerca de 50 mudas de açaí, cupuaçu e guaraná foram entregues neste dia 4 de junho para o projeto. As mudas serão distribuídas em programação do Dia Mundial do Meio Ambiente na Escola Manoel Antônio, no bairro da Colônia Antônio Aleixo, segundo informou Elton Aleme, da coordenação do projeto Moetá, desenvolvido pelo ILMD/Fiocruz. Uma parte das mudas será plantada na escola e o restante para alunos da comunidade que tiverem interesse em cultivar em seus quintais.

A produção de mudas na Embrapa Amazônia Ocidental ocorre por demanda de projetos e, neste caso, foram preparadas para ações ambientais educativas. As mudas de açaí, cupuaçu e guaraná para essas ações alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente foram produzidas pela equipe do Campo Experimental do km 29 da AM-010 e já se encontram em tamanho adequado para serem plantadas no campo.