Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, na última semana, o Indicador Criança Alfabetizada, que revela o percentual de estudantes matriculados no 2º ano do ensino fundamental com o padrão nacional de alfabetização, estabelecido pela pesquisa Alfabetiza Brasil. O indicador é calculado com base nos resultados das avaliações da alfabetização, conduzidas pelos sistemas estaduais em organização complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O objetivo é permitir o monitoramento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação (MEC).

Em 2023, no Brasil, 56% das crianças nessa etapa de ensino estavam alfabetizadas. Em relação às cinco regiões do país, o Sul e o Centro-Oeste obtiveram resultados acima da média nacional, com 67% e 57% de crianças alfabetizadas, respectivamente. O Sudeste e o Nordeste ficaram com os seguintes percentuais: 55% e 54%. A Região Norte obteve um percentual abaixo da média nacional, com 50% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do fundamental.

Isso significa que:

Esses estudantes leem palavras, frases e textos curtos;

Localizam informações explícitas em textos curtos (até seis linhas), como em bilhete, crônica e fragmento de conto infantil;

Inferem informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal, entre outras habilidades.

O Inep também calculou metas globais e intermediárias específicas para estados e municípios, a fim de que toda criança esteja alfabetizada até 2030. As metas foram divididas em 5 níveis:

Abaixo do nível 1 – até 40%;

Nível 1 – entre 40% e 50%;

Nível 2 – entre 50% e 60%;

Nível 3 – entre 60% e 70%;

Nível 4 – entre 70% e 80%;

Nível 5 – acima de 80%.

A meta proposta para 2023 foi que cada estado da Federação alcançasse ou superasse o resultado obtido no período pré-pandemia. Ao todo, 19 deles (veja a tabela) conseguiram atingir o objetivo neste primeiro ano de vigência do Compromisso. Foram eles: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio

– Todos os estados que possuem sistemas de avaliação tiveram os resultados publicados. Já nas redes municipais, que concentram 86% das 11.644.258 matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental, os resultados foram divulgados somente para aquelas que atingiram, pelo menos, 70% de participação. Apenas 1,5% dos municípios participantes não conseguiram o percentual mínimo. Cerca de 90% dos municípios alcançaram mais de 80% de participação nas avaliações aplicadas.Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins.