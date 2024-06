TRT-14 consolida liderança como o melhor tribunal trabalhista do país

A Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre continua a se destacar nacionalmente pela sua excelência na gestão judiciária.. No primeiro trimestre de 2024, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) alcançou resultados ainda mais impressionantes no Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho (iGest).

O ranking nacional elaborado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho indicou, no primeiro fechamento trimestral de 2024, que 28 das 32 varas do TRT-14 foram posicionadas no grupo de excelência, representando 87,50% do total de unidades nos estados de Rondônia e Acre.

O desembargador Osmar J. Barneze, presidente e corregedor do TRT-14, parabenizou magistrados(as), servidores(as) e equipes pelo trabalho e dedicação em prol da Justiça e da cidadania. “Estamos muito orgulhosos do desempenho excepcional de nossas varas no Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho. Esse resultado reflete o comprometimento de todos e de todas em oferecer uma administração judiciária de qualidade e eficiente. Continuaremos trabalhando incansavelmente para manter e superar nossos padrões de excelência, garantindo assim um serviço judiciário cada vez melhor para a população de Rondônia e Acre”, destacou.

Sobre o Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho (iGest)

O Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho (iGest) foi criado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho com o propósito de aprimorar a gestão das varas do trabalho em todo o país. O iGest analisa todas as 1.569 unidades judiciárias de 1º Grau e oferece um indicador numérico que resume os dados estatísticos relacionados, o que engloba acervo processual, celeridade, produtividade, taxa de congestionamento e força de trabalho.

O primeiro quartil separa 25% das varas que possuem os melhores indicativos, proporcionando uma avaliação do desempenho de cada vara e permitindo análises em nível nacional, regional ou de acordo com diferentes faixas de movimentação processual.

Novos destaques

A Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé (RO) subiu no ranking e alcançou a 4ª posição no Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho. Além da VT de São Miguel do Guaporé, outras unidades se destacaram, figurando entre as 50 melhores do país, sendo elas a VT de Pimenta Bueno (20º lugar), VT de Rolim de Moura (22º lugar), VT de Sena Madureira (37º lugar) e a 1ª VT de Ji-Paraná (39º lugar).

A 1ª e 2ª VTs de Porto Velho foram as mais recentes a ascender ao grupo de excelência, entrando para o primeiro quartil e fortalecendo a posição de liderança do TRT-14.

Com a maioria de suas varas no grupo de excelência, o TRT-14 reforça seu compromisso com a qualidade, a eficiência e a prestação de um serviço judiciário exemplar para a população de Rondônia e Acre.

Confira o ranking geral do iGest clicando aqui.