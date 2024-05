NÃO causou surpresa ao BLOG a decisão de ontem do STJ de não afastar o governador Gladson Cameli, foto, o que seria o pior dos cenários no julgamento. O acatamento da Denúncia da PGR, entretanto, lhe torna réu não ação que vai apurar fatos de desvios de recursos públicos. Exatamente como o BLOG tinha previsto em publicações anteriores. A acolhida do pedido do STJ, permitirá ao governador Gladson Cameli e demais indiciados serem ouvidos ao longo do processo, com o mais amplo direito de defesa, o que não tinha acontecido desde o início da Operação Ptolomeu. A priori, enquanto não houver uma condenação transitada em julgado, há que se aplicar aos réus a presunção de inocência prevista na Constituição Federal. Será um longo processo, que deverá se estender por anos, o que deve lhe permitir ser candidato a senador em 2026. Esse é o contexto da decisão de ontem dos ministros do STJ. Fora isso e entrar na seara política.

FIO DA NAVALHA

O FATO de ter sido tornado réu vai exigir do governador Gladson, de agora em diante, uma vigilância mais aguda nos atos do seu governo. Essa patranha absurda e nada republicana de trocar duas secretarias estaduais de porteira fechada para abrir espaço e indicar o secretário Alysson Bestene (PP) de vice do prefeito Bocalom, vai passar uma imagem jurídica que sua administração vive de negociatas. E depois dessa decisão do STJ, este, com certeza, não é bom caminho para quem se encontra na sua situação jurídica em que se encontra. Passará a imagem de que o seu governo vive de ação entre amigos. E é isso que deve evitar hoje em diante. Tem que caminhar no fio da navalha. Virou réu.

NÃO É POSSÍVEL…

DEPOIS do desfecho de ontem em que não foi afastado do cargo, não é possível que o governador Gladson não saiba que alguns políticos do seu grupo torciam pelo seu afastamento, para a montagem de um novo governo. Se não sabe, é porque é muito mal-informado sobre a turma do Juruá.

NÃO TEM QUE SE IRRITAR

O SECRETÁRIO de Saúde, Pedro Pascoal, não tem que se irritar com denúncias de deputados sobre ações da sua pasta. Tem que mandar apurar e dar satisfações públicas. A deputada Michelle Melo (PDT) apenas cumpre o seu dever de parlamentar de apontar erros e cobrar respostas e soluções.

ELEITO PARA COBRAR

E, DEPUTADO não foi eleito para bater palmas e dizer amém e sim senhor ao governo em troca de favores pessoais, mas para cobrar e apontar os erros de quem governa.

NENHUM DEPUTADO

O PSD não terá ninguém com mandato na sua chapa de deputados estaduais em 2026. É o que ouço dentro do partido. Pelo visto, os deputados Eduardo Ribeiro (PSD) e Pablo Bregense (PSD) terão que procurar outro espaço para disputarem a reeleição. O argumento no PSD, é o de que seria difícil montar uma chapa com dois deputados, o que é verdade. Isso afastaria outros candidatos.

PISOU NA BOLA

O PSD pisou na bola na montagem da sua chapa de candidatos a vereadores, que poderia ser mais competitiva. Com os atuais candidatos, deve brigar por uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco.

CALDO DE PIABA

A CHAPA de candidatos a vereador pelo PSD é mais fraca do que caldo de piaba. Não poderia ser pior.

O QUE É QUE SOMA?

O QUE SOMA, positivamente, para a imagem política do governador Gladson Cameli trocar duas secretarias de estado de porteira fechada para o senador Márcio Bittar (UB) e o Fábio Rueda UB); para que estes autorizem o prefeito Tião Bocalom a aceitar o Alysson Bestene (PP) de vice? Negativamente, para a imagem do Gladson, isso se sabe que vai somar e lhe tornar vulnerável às críticas, por ser um escândalo. Depois não poderá reclamar.

NÃO TEM JÁ GANHEI

OBRAS não são a garantia de que o executor será eleito. Nenhum presidente fez mais obras no estado que o Lula nos dois primeiros mandatos, e perdeu para o Serra e para o Alckmin, que não sentaram um tijolo. O ex-governador Tião Viana tirou famílias da beira de esgotos e colocou na Cidade do Povo, em casas de alvenaria e com toda infraestrutura; e seu candidato perdeu nas urnas daquele conjunto. O Tião Bocalom, pois, seja mais humilde e tire essa capa de que já ganhou a eleição.

É QUEM DECIDE

ESSA história de obras, ser apoiado por esse ou aquele padrinho político, não quer dizer nada numa eleição majoritária. Para onde guinar o eleitorado e que os votos serão encaminhados. Vai ganhar quem cair na simpatia do eleitor, esse é que é o jogo.

RENOVAÇÃO GRANDE

PELO número expressivo de novos bons candidatos a vereadores, é de se prever que haverá uma renovação em massa na Câmara Municipal de Rio Branco. E com uma novidade: as mulheres vão aumentar suas presenças. Atualmente, são apenas as vereadoras Lene Petecão (PSD) e Elzinha Mendonça (PP).

MULHERES NA GUERRA

LANA VAZ (PSDB), Elzinha Mendonça (PP), Lucilene da Droga Vale (PP), Sheila Andrade (PL), Lene Petecão (UB), Degmar Kinpara (PSDB) e Pastora Daniele Sousa da Igreja Madureira, são algumas das mulheres que estarão disputando vagas para a Câmara Municipal de Rio Branco. A maioria, com boa chance de eleição.

TEREMOS MONTANA

NÃO teremos o Cabide como candidato a vereador de Rio Branco, mas teremos mais uma vez o anão Montana Jack. O problema é se a sua votação for do tamanho da sua estatura. Sua candidatura será pelo PSD.

HORA DA VERDADE

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) vai ter duas conversas políticas no final de semana em Cruzeiro do Sul: com o prefeito Zequinha Lima (PP) e com a Jéssica Sales (MDB). Depois vai bater o martelo sobre com quem fará aliança para a disputa da prefeitura.

DINHEIRO MAL GASTO

A PRAÇA DA REVOLUÇÃO foi projetada por profissionais de renome nacional, quebrar a praça para colocar penduricalhos é gastar mal os recursos públicos. O MP não pode cruzar os braços para a patuscada que o prefeito Tião Bocalom quer fazer. Ninguém se encontra acima da lei.

PESQUISAS DE JULHO

A PARTIR de julho é que as pesquisas já darão um melhor norte sobre como se encontra a posição dos candidatos a prefeitos nos municípios. Pesquisa não decide eleição, mas é um parâmetro das tendências do eleitor.

REJEIÇÃO É UM DADO

O DADO mais importante de uma pesquisa, além da liderança do candidato é saber a sua rejeição, pois e ela que servirá de teto para o crescimento das candidaturas. Por isso, de olho nas rejeições nas pesquisas.

FRASE MARCANTE

” A política é a arte de fazer conchavos”. Frase do folclore mineiro.

QUE DEUS O RECEBA – Que Deus receba meu amigo Romano Gouveia e conforte sua família.