Polícia incinera mais de meia tonelada de drogas no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) promoveu na manhã desta quinta-feira, 31, a incineração de mais de 500 quilos de drogas apreendidas durante operações realizadas ao longo do ano, em colaboração com a Polícia Militar do Acre (PMAC), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entre os entorpecentes destruídos estavam cocaína, maconha, skunk e haxixe, resultando em um prejuízo estimado em milhões para o tráfico de drogas.

Essa foi a segunda incineração de drogas organizada pela PCAC em 2024, totalizando mais de uma tonelada de substâncias ilícitas retiradas de circulação até o momento. A ação, que ocorreu em parceria com a Polícia Federal, a Vigilância Sanitária e a Polícia Técnico-Científica, foi acompanhada pelo delegado titular da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Saulo Macedo, e outras autoridades locais.

O delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel, enfatizou a importância da colaboração entre as forças de segurança estaduais e federais no combate ao tráfico de drogas. “Essa incineração demonstra a união das forças de segurança do estado e federais no combate ao tráfico de entorpecentes. Os crimes que ocorrem têm como fonte principal o tráfico de drogas. O governo do estado não mede esforços para combater os ilícitos, não só na capital, mas no interior também,” afirmou.

A promotora de Justiça Nelma Araújo, titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rio Branco, também participou da incineração e reforçou a relevância da presença do Ministério Público do Acre. “O Ministério Público, como fiscal da correta aplicação da lei penal, tem o dever de participar da incineração de drogas que está ocorrendo hoje. É mais de meia tonelada, e este dia, para o Ministério Público, é muito importante, pois estamos tirando de circulação um quantitativo imenso de entorpecentes, gerando um grande prejuízo às organizações criminosas, que geram um prejuízo igualmente grande para a nossa sociedade,” disse a promotora.