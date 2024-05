A adesão do Acre à campanha “24 horas pelo glaucoma”, de saúde dos olhos

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), uniu-se, nesta quarta-feira, 15, à campanha nacional “24 horas pelo Glaucoma”, visando conscientizar a população sobre essa doença ocular silenciosa, que pode levar à cegueira irreversível se não diagnosticada e tratada precocemente.

O glaucoma, uma das principais causas de cegueira no mundo, muitas vezes não apresenta sintomas perceptíveis até que a visão já esteja comprometida. Por isso, é essencial realizar consultas oftalmológicas regulares, pois somente um especialista pode diagnosticar a doença, indicar o tratamento adequado e monitorar sua progressão.

Para ampliar a conscientização, prédios, monumentos e pontos turísticos sob a administração do governo serão iluminados de verde durante todo o período da campanha, que vai de 15 a 31 de maio.

O incentivo ao diagnóstico precoce da doença é promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). Assim, a mobilização faz referência ao Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, 26 de maio, instituído pela Lei n° 10.456/2002.

Fatores de risco e importância do diagnóstico precoce

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma incluem histórico familiar da doença, etnia africana ou asiática, idade acima de 40 anos e presença de miopia em graus elevados. É fundamental que pessoas com essas características realizem acompanhamento oftalmológico regular.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, ressaltou a importância do diagnóstico precoce: “Quanto antes diagnosticar o glaucoma, menores as chances de problemas na visão. Como a doença evolui de forma assintomática, as visitas regulares ao oftalmologista são fundamentais, especialmente para pessoas que fazem parte do grupo de risco”.

De acordo com a médica oftalmologista, Arieli Fernanda dos Santos, a população precisa compreender a importância das consultas regulares ao oftalmologista e destaca: “Identificar o glaucoma precocemente é fundamental, uma vez que o tratamento busca preservar a visão, já que o dano ao nervo óptico é irreversível. Utilizamos métodos como avaliação da pressão intraocular, exame do nervo óptico, campimetria, gonioscopia, paquimetria e tomografia de coerência óptica para diagnosticar a doença. Quanto mais cedo diagnosticarmos o glaucoma, menores serão as complicações na visão. A prevenção e o acompanhamento regular são fundamentais para a saúde ocular e a qualidade de vida.”

A adesão do governo do Acre à campanha “24 horas pelo Glaucoma” reforça o compromisso com a saúde ocular da população, incentivando a busca por diagnóstico e tratamento precoces para preservar a visão e a qualidade de vida.