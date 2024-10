Farmácias passam a aceitar prescrições feitas por enfermeiros no Acre

A partir desta quinta-feira, 31, farmácias e drogarias da rede privada no Acre poderão aceitar prescrições feitas por enfermeiros, uma prática que antes era restrita às farmácias públicas. A mudança, fruto de uma reunião entre o Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN-AC) e o Sindicato das Drogarias no Acre (SINCOFAC), visa ampliar o acesso a medicamentos e agilizar atendimentos de baixa complexidade.

Com a nova medida, os enfermeiros estão autorizados a prescrever medicamentos de uso comum, como analgésicos, antitérmicos e antibióticos controlados. A mudança segundo especialistas não apenas permite que os pacientes tenham acesso mais rápido a esses medicamentos, mas também reduz a carga sobre o sistema de saúde, uma vez que muitos atendimentos que antes exigiam uma consulta médica para a emissão de receita podem agora ser resolvidos diretamente por enfermeiros.

O presidente do COREN-AC, Adailton Cruz, que também é deputado estadual, ressaltou a importância da medida, destacando que a aceitação de prescrições de enfermeiros em farmácias privadas conta com respaldo legal.

“Tanto a lei federal quanto a municipal de Rio Branco [de minha autoria] e a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) respaldam essa prática. Já mandamos a relação desses medicamentos, antibióticos e os demais medicamentos gerais, como anti-inflamatória, analgésicos, antipiréticos, foram todos despachados para o Conselho Regional de Farmácia e para as drogarias privadas do Estado, para que eles não recusem essas prescrições”, relatou.

Ao ac24horas, José Luiz Souza da Silva, diretor do Sindicato das Drogarias (SINCOFAC), destacou que a autorização representa uma melhoria importante no atendimento à saúde no Acre. Segundo ele, a medida reduz a dependência exclusiva de médicos e postos de saúde, facilitando o acesso da população a tratamentos.

“Muitas vezes, os medicamentos prescritos por enfermeiros não estavam disponíveis na rede pública, e o paciente precisava da receita reemitida por um médico para adquirir o remédio em farmácias privadas. A partir de hoje acaba esse problema, lembrando que existe uma lista de medicamentos que poderão ser prescritos por enfermeiros, mas não todos, os medicamentos controlados por exemplo não podem ser prescritos pelo enfermeiro”, relatou.

Veja a lista dos medicamentos que podem ser prescritos por enfermeiros.