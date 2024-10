Pescadores aproveitam fenômeno da piracema no Rio Purus

Uma movimentação de peixes no Rio Purus está encantando os pescadores de Sena Madureira, que têm aproveitado o fenômeno da piracema. Desde o último domingo (27), o pescador Chico da Boa União tem enfrentado as águas do rio em busca de mandim, capturando cerca de 300 quilos.

Chico destacou que, apesar da quantidade significativa de peixes, a tarefa de capturá-los não foi simples. “A piracema é intensa, mas o mandim é difícil de pegar. Ele se esconde debaixo da pauzada, e quando sai, dá trabalho.Fomos para o rio no domingo, e agora estamos no porto de Sena Madureira com 300 quilos de mandim”, relatou ao Portal Yaco News.

No porto, os peixes já estão à venda, atraindo a curiosidade dos moradores. Os preços do mandim variam de acordo com o tamanho: os maiores são comercializados a R$15 por quilo, enquanto os menores custam entre R$8 e R$10.