Cruzeiro do Sul terá ônibus gratuito para alunos durante o Enem

Os alunos da rede pública estadual de ensino de Cruzeiro do Sul contarão com ônibus escolares como transporte gratuito para prestar a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024), neste domingo, 3. A iniciativa da coordenação regional da Educação visa garantir que os estudantes cheguem aos locais de prova com pontualidade e segurança.

De acordo com Aderlan Gomes, Coordenador da Secretaria Estadual em Cruzeiro, três ônibus escolares cobrirão várias rotas urbanas e também ao longo da BR-364. Os ônibus iniciarão a busca pelos alunos às 7 horas da manhã, garantindo que todos cheguem ao local da avaliação até às 10 horas, quando os portões abrem.

As rotas incluirão os alunos das escolas Cruzeiro do Sul, Magia do Saber, Joarez Ibernon e outros, atendendo também comunidades mais distantes, como Rio Liberdade e ramais da região. “É fundamental que os alunos estejam atentos aos horários de saída para não perderem o transporte. Os portões do local de aplicação das provas abrirão às 7 horas e fecharão às 11 horas, no horário do Acre, por isso é recomendável que os candidatos cheguem com antecedência. Os estudantes devem levar apenas a caneta de tinta preta, documento de identificação e o cartão informando seu local de prova”, disse Alderlan.