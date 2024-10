Produtor de Cruzeiro do Sul vence concurso de café no Acre

O grande vencedor do 2º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico, realizado nessa quarta-feira, 30, em Acrelândia, foi o produtor José Leite de Lima, de Cruzeiro do Sul, que conquistou o primeiro lugar com um café de sabor encorpado e notas frutadas, levando para casa um kit completo de irrigação no valor de R$ 30 mil, patrocinado pela empresa Manave.

O secretário de Agricultura, José Luiz Tchê, ressaltou a importância do concurso QualiCafé para o desenvolvimento da cafeicultura no Acre. “Primeiro, temos que agradecer ao governador, por confiar na minha pessoa e na equipe da Secretaria de Agricultura, permitindo que a gente trabalhe com autonomia para construir, com os produtores, algo de valor para o estado”, afirmou.

O vencedor expressou profunda gratidão ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, e à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), por todo o apoio oferecido ao desenvolvimento do café no Acre.

“Não é pouca coisa, é muito. Agradeço também ao presidente da cooperativa, o senhor Jonas, que foi um grande parceiro e deu o primeiro passo para que o Vale do Juruá pudesse cultivar café. Se não fosse por ele, nossa região não teria o café que temos hoje. Esse prêmio é de todos nós, do Vale do Juruá”, destacou.

Segundo Tchê, o QualiCafé surgiu no ano passado como uma iniciativa de mostrar ao país e ao mundo que o Acre produz café de qualidade. “Foi uma ideia nossa, com o objetivo de dizer ao Brasil e ao mundo que o Acre tem café e café especial. Neste ano, no segundo QualiCafé, vamos levar os 15 primeiros colocados para Minas Gerais, onde participarão da Feira Internacional do Café, nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Tenho certeza de que nosso café será premiado. A qualidade do café acreano, como vimos na premiação de hoje, é fantástica”, destacou o secretário.

O secretário enfatizou os benefícios que o QualiCafé trouxe aos produtores. “Esse concurso deu aos produtores uma nova visão sobre o manuseio e cuidado com o café. Neste ano, capacitamos 20 técnicos para a análise do grão, com a avaliação final feita em Rondônia. Mas, no próximo ano, vamos qualificar nossos técnicos para que todo o processo seja realizado no Acre”, afirmou.

De qualidade amarga e marcante, o café robusta é uma espécie mais resistente a pragas e doenças, e também com maior facilidade no plantio, por não necessitar de cultivo em locais de grande altitude.

O evento, voltado para cafeicultores, estudantes, técnicos e extensionistas, teve na disputa 22 produtores inscritos, provenientes de Porto Acre, Acrelândia, Senador Guiomard, Capixaba, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Feijó, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Além da premiação no valor global de R$ 117,4 mil para os quatro primeiros colocados, os 15 produtores mais bem pontuados no QualiCafé irão participar da Semana Internacional do Café (SIC), promovida em Belo Horizonte (MG). Eles receberão do Estado passagem aérea, hospedagem e alimentação.

Para análise do concurso, foram enviadas amostras de café ao estado de Rondônia, para avaliação sensorial. As amostras foram codificadas, visando à isonomia e à transparência do concurso.

A premiação

A premiação foi de mais de R$ 117 mil, valorizando e investindo nos produtores acreanos.

1° Lugar – José Leite de Lima, com 88,6 pontos – Kit de irrigação valor de R$ 30 mil, patrocinado pela empresa Manave;

2° Lugar – Lucas Silva dos Santos, com 86,8 pontos – R$ 12 mil, patrocinado pela empresa Café Contri;

3° Lugar – Vanderlei de Lara, com 86,75 pontos – R$ 10 mil em adubos, patrocinado pelo Sicoob Credisul;

4° Lugar – Roberto da Silva Nascimento, com 86,69 – R$ 5,1 mil patrocinado pela Microsaga Engenharia