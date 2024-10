VÍDEO: Jovem é alvejado por PMs durante abordagem ao sair de loja de conveniência

Um jovem, identificado como Ithalo dos Santos Nascimento, de 25 anos, foi morto após disparos de arma de fogo por um policial militar durante uma abordagem. O caso aconteceu em um posto de gasolina, após o homem sair de uma loja de conveniência, em Aracaju, capital de Sergipe, na noite da última segunda-feira (28).

O rapaz era garçom e trabalhava em um bar de Aracaju. No dia do ocorrido, ele estava de folga. De acordo com a família, Ithalo saiu de casa por volta das 19h e algumas horas depois ligou para a esposa, afirmando que a motocicleta deles estaria em um bairro próximo ao bar que trabalhava. Depois disso, ele saiu caminhando.

A informação é que o jovem teria feito duas compras na loja de conveniência, ao sair do estabelecimento, ele foi abordado e logo depois baleado por um policial do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam). Câmeras de segurança registraram todo o ocorrido.

No Registro de Ocorrência Policial, os policiais contaram que estavam no posto abastecendo as motocicletas, quando Ithalo teria simulado que iria sacar uma arma de fogo e que foi em direção aos agentes. Neste momento, um militar disparou contra o jovem, que não resistiu e morreu no local.

A família também afirmou que o jovem sofria com ansiedade e depressão. Após análise do Instituto de Criminalística, foi constatado que na cintura de Ithalo havia um celular e alguns pedaços de plástico. “Meu filho não era vagabundo, meu filho não andava armado”, disse o padrasto de Ithalo, José Santana Neto.

Fonte: BNEWS