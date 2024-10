O produtor José Leite de Lima, da Cooperativa de Cafeicultores de Café do Vale do Juruá (Coopercafé), foi o grande vencedor da 2ª edição do Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Estado do Acre, o QualiCafé, promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). A cerimônia de premiação aconteceu nesta quarta-feira, 30, no município de Acrelândia. O vencedor ganhou o valor de R$ 30 mil e garantiu participação na Feira Internacional do Café, que será realizada em novembro, em Belo Horizonte-MG.

O secretário de Agricultura, José Luiz Tchê, ressaltou a importância do concurso QualiCafé para o desenvolvimento da cafeicultura no Acre. “Primeiro, temos que agradecer ao governador, por confiar na minha pessoa e na equipe da Secretaria de Agricultura, permitindo que a gente trabalhe com autonomia para construir, com os produtores, algo de valor para o estado”, afirmou.

Segundo Tchê, o QualiCafé surgiu no ano passado como uma iniciativa de mostrar ao país e ao mundo que o Acre produz café de qualidade. “Foi uma ideia nossa, com o objetivo de dizer ao Brasil e ao mundo que o Acre tem café e café especial. Neste ano, no segundo QualiCafé, vamos levar os 15 primeiros colocados para Minas Gerais, onde participarão da Feira Internacional do Café, nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Tenho certeza de que nosso café será premiado. A qualidade do café acreano, como vimos na premiação de hoje, é fantástica”, destacou o secretário.

O secretário enfatizou os benefícios que o QualiCafé trouxe aos produtores. “Esse concurso deu aos produtores uma nova visão sobre o manuseio e cuidado com o café. Neste ano, capacitamos 20 técnicos para a análise do grão, com a avaliação final feita em Rondônia. Mas, no próximo ano, vamos qualificar nossos técnicos para que todo o processo seja realizado no Acre”, afirmou.

Criterioso processo de avaliação

O processo de seleção envolveu o envio de amostras de café aos escritórios regionais da Seagri, onde foram codificadas, para garantir a imparcialidade. Em seguida, as amostras passaram por análises físicas e sensoriais realizadas por degustadores certificados chamados de r-graders (avaliadores de qualidade de cafés), profissionais gabaritados e capacitados a garantir a isonomia e transparência do concurso.

O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destacou a satisfação de ter um cooperado como grande vencedor do concurso.

“Estamos muito felizes com esse resultado, o José Lima é um dos nossos 130 cooperados, produtores que acreditaram no café e que trabalham com muita dedicação. Esse prêmio com certeza eleva a qualidade do nosso café e fortalece o cooperativismo na região. A Coopercafé vai continuar apoiando e incentivando nossos cooperados a crescerem e prosperarem”, enfatizou.

Emocionado, o grande vencedor, José Lima, expressou o sentimento de gratidão pelo prêmio e pelo apoio e investimentos na cultura do café no estado. “Só tenho que agradecer aos realizadores do concurso, ao secretário Tchê, ao governo do Estado, ao apoio da ABDI, da Perpétua e do deputado Edvaldo Magalhães, ao presidente da Coopercafé Jonas Lima que sempre acreditou que o café poderia dar certo, e está dando, e mudando a vida de muita gente para melhor”, disse.

Além de José Lima, outros dois cooperados da Coopercafé foram finalistas do 2º Qualicafé, Gidenilson Feliciana, de Cruzeiro do Sul; e Orlenilson José Viana, de Mâncio Lima.

Representando o Sistema OCB na cerimônia, o secretário-geral da instituição e presidente da Cooperbeef, Edilson Araújo, parabenizou os realizadores do Qualicafé e destacou a importância do concurso para incentivar os produtores. “O secretário Tchê e o governo do e Estado estão de parabéns pela iniciativa, são ações como estas que incentivam os produtores a acreditarem cada vez mais na cultura do café, em nome do Sistema OCB parabenizo também os produtores da Coopercafé, uma cooperativa relativamente nova, mas que já apresenta muitos resultados positivos e que está contribuindo para o fortalecimento do cooperativismo no estado, e com o desenvolvimento econômico de dezenas de famílias do Vale do Juruá”, disse.

A premiação

A premiação foi de mais de R$ 117 mil

1° Lugar– José Leite de Lima, com 88,6 pontos – Kit de irrigação valor de R$ 30 mil, patrocinado pela empresa Manave;

2° Lugar– Lucas Silva dos Santos, com 86,8 pontos – R$ 12 mil, patrocinado pela empresa Café Contri;

3° Lugar – Vanderlei de Lara, com 86,75 pontos – R$ 10 mil em adubos, patrocinado pelo Sicoob Credisul;

4° Lugar – Roberto da Silva Nascimento, com 86,69 – R$ 5,1 mil patrocinado pela Microsaga Engenharia.

Texto: Andréia Oliveira

Fotos: Cleiton Lopes