Já está virando tradição o Plácido Caipira e ficando evidente que na gestão do Prefeito Camilo Silva, a cultura tem atingido um outro patamar cultural, seja com Festival do Surubim, Festival de Quadrilhas Juninas ou com o Voz de Plácido.

Neste ano de 2034 teremos a III edição do Plácido Caipira, um festival de Quadrilha Juninas, as apresentações ocorreram na sexta feira (28) e no sábado (29) de junho, na Praça da Juventude.

A Secretaria Municipal de Cultura através do secretário da pasta Daniel Rodrigues e EQUIPE, lançaram nesta segunda feira o card de divulgação do evento.

O evento contará com a presença de 8 Quadrilhas Juninas, praça de alimentação, bingo, som ao vivo e muito mais.

Este é mais um resgate que a gestão do Prefeito Camilo Silva vem fazendo em nosso município.