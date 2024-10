Divulgado resultado provisório da avaliação biopsicossocial e prova de títulos do TCE/AC

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou nesta quinta-feira, 31, os resultados provisórios da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e da avaliação de títulos, exclusivamente para os cargos de analista.

Os candidatos que se declararam pessoas com deficiência poderão acessar, entre 1º e 4 de novembro de 2024, as razões para a sua não qualificação na avaliação biopsicossocial. Durante esse período, também será possível interpor recursos contra os resultados, utilizando o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso disponível no site oficial da Cebraspe.

Além disso, os candidatos aos cargos de analista terão a oportunidade de visualizar o espelho de avaliação de títulos e apresentarem suas contestações.