Ovo Caribe some das prateleiras, gera memes e é ofertado por mais de R$ 500 na internet

Novidade da Garoto em 2024, o ovo Caribe desapareceu das prateleiras uma semana antes da Páscoa. Muitas vezes esquecido na caixa, o bombom de chocolate recheado com banana foi produzido na fábrica da Nestlé em Vila Velha (ES), esgotou e virou item de colecionador.

Em buscas pela internet, o ovo de 225 gramas está sendo ofertado até por R$ 556.

Em nota, a Nestlé, dona da Garoto, confirmou que o produto está esgotado nos principais varejistas do país e que não pode ser encontrado nem mesmo na fábrica de Vila Velha, a maior fábrica de chocolates da América latina. Não haverá produção extra do produto. A companhia não informou quanto ovos foram produzidos.

“Para esse momento, o Ovo Caribe está oficialmente esgotado tanto na Loja da Fábrica de Vila Velha, quanto nos principais varejistas. Não voltaremos com a produção, pois já estamos com os esforços voltados para o encerramento do período de 2024 e já estudando cenários para a Páscoa de 2025. Porém, os demais produtos do portfólio seguem disponíveis para compra nessa reta final de Páscoa”, apontou.