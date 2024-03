Abandono do palco, padre no “inferno” e rasgação de verbo: Dona Déa escandaliza com 3 bombas no Domingão

Mãe de Paulo Gustavo virou figura carimbada no programa de Luciano Huck e tem dado o que falar nos bastidores da Globo

Dona Déa tem feito parte do elenco de apoio do Domingão do Huck. Junto com Lívia Andrade e Fábio de Melo, a musa inspiradora do filme Minha Mãe é Uma Peça tem protagonizado momentos inusitados no palco.

Sem papas na língua, a famosa, de 76 anos, abusa da sinceridade. Ela fala o que pensa e atrai risos do apresentador, da plateia e dos convidados. No último Natal, entre uma provocação e outra, a anfitriã chegou a mandar o padre ir para o “inferno”.

O tom foi de brincadeira, é claro, mas todos caíram na risada. O momento viralizou nas redes sociais e, desde então, a veterana tem sido assunto em quase todos os domingos. “Esse clima é muito natalino”, ironizou Lívia Andrade.

Em outra edição, Dona Déa organizou uma verdadeira manifestação contra Luciano Huck. Durante o quadro Acredite Em Quem Quiser, a jurada convocou os dois parceiros para se retirarem do palco em protesto ao apresentador.

Para quem não viu, o dono do programa estava comandando todas as perguntas da atração, sem dar espaço ao restante do elenco. Como resposta, o trio abandonou o estúdio e pediu que ele seguisse sozinho. Mas, depois da rebeldia, todos fizeram graça da situação.

Qual o salário de Dona Déa?

Sem receios, a mãe de Paulo Gustavo já chegou a pedir um aumento para Luciano Huck no palco. Fábia Oliveira, jornalista do Metrópoles, revelou que Lívia Andrade estaria recebendo R$ 10 mil. Estima-se que Fábio de Melo e Dona Déa recebam o mesmo.

Isso, claro, além do merchandising. Com uma grande vitrine publicitária, o trio fatura alto com o programa. Agora, a veterana também tem pegado no pé dos eliminados do Big Brother Brasil – o que tem dividido opiniões nas redes sociais pela sinceridade exagerada.

Nas recentes edições, Dona Déa aproveitou o espaço para dar broncas nos ex-participantes, como aconteceu com Yasmin Brunet. Ela foi criticada na internet e Luciano Huck saiu em sua defesa. “Não aceito que a desrespeitem na vida real ou virtual”, disse o famoso.

Fonte: Metrópoles via TV em foco