Cantor Leonardo interrompe show por causa de briga e faz pedido: “dá logo um tapa na orelha”

O cantor Leonardo, na tentativa de apartar uma briga que acontecia durante o seu show, divertiu a web neste sábado (20) com o registro da situação. Dois homens estavam brigando no meio do público e, sem conseguir pôr um fim da confusão na base da conversa, o artista decidiu pedir ajuda para um terceiro de intervir de forma física.

O vídeo tem início com o sertanejo reclamando que o show era “uma coisa cara que as pessoas pagam para ver” e não para estar brigando. Mesmo com as reclamações, os dois homens não se importaram e continuaram, até que Leonardo fez um pedido para o terceiro rapaz: “Ei grandão, dá logo um tapa na orelha dele”.

Logo, o homem aceitou a solicitação do artista e deu um tapa no rosto de um dos homens e todos celebraram o fim da confusão.

Fonte: Bnews