Passageira flagra motorista de aplicativo assistindo a vídeo adulto durante corrida

Uma passageira de um aplicativo de transporte particular gravou o momento em que o motorista assistia a vídeos de conteúdo pornográfico durante a corrida, em Luziânia (GO). O relato da mulher, de 25 anos, viralizou nesta sexta-feira, 22. Ela preferiu não se identificar.

Segundo ela, o episódio constrangedor aconteceu na última quarta-feira, 20. Ela estava acompanhada da mãe e contou que assim que entrou no veículo, percebeu que o motorista assistia aos vídeos em seu celular, preso em um suporte no painel central do veículo.

“Ele começou a andar com o carro e eu fui olhar o celular dele, que estava no ‘suportezinho’, que geralmente tem um GPS. Ele olhou dentro dos meus olhos, ainda, e continuou andando como se nada tivesse acontecido. A tela já ficou menor, no cantinho do celular”, disse à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás.

Desconfortável com a situação, a mulher relatou que conseguiu apenas mandar uma mensagem para o marido, pedindo que a esperasse na rua. À reportagem, ela afirmou que não registrou boletim de ocorrêcia por medo de represálias do motorista.

“Fiquei muito nervosa, porque isso nunca aconteceu comigo”, desabafou.

O Terra tentou contato com a passageira e a empresa da viagem por aplicativo, mas não teve retorno. Como o motorista não foi identificado, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestações.

Em caso de violência contra a mulher, denuncie

Violência contra a mulher é crime, com pena de prisão prevista em lei. Ao presenciar qualquer episódio de agressão contra mulheres, denuncie. Você pode fazer isso por telefone (ligando 190 ou 180). Também pode procurar uma delegacia, normal ou especializada. Saiba mais sobre como denunciar aqui.

Fonte: Terra