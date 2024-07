VÍDEO: Homem aproveita distração de funcionária e furta perfume de quase R$ 200 em Salvador

Uma câmera de segurança instalada em um loja de perfumaria localizada dentro do supermercado Gbarbosa, no bairro Costa Azul, em Salvador, flagrou, nesta sexta-feira (26), o furto de um perfume. Conforme aparece nas imagens que BNews teve acesso, um homem aproveita a distração da atendente, coloca o frasco de R$ 179,90 em sua bolsa e sai sem pagar.

No vídeo, é possível ver que o suspeito conversa normalmente com a atendente enquanto segura o perfume na mão. Porém, ele pede para sentir outra fragrância que não estava no mostruário, fazendo com que a funcionária se abaixasse para alcançar em uma gaveta. Neste momento, ele coloca o perfume na bolsa, mas segue conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido.

“A atendente não tinha percebido e continuou fazendo atendimento. O homem saiu da loja dizendo que voltaria para passar o cartão, e acabou voltando mesmo. Acho que viu a oportunidade de roubar novamente. Mas a funcionária achou estranha a atitude dele de demorar para voltar do primeiro atendimento e ficou atenta. Depois de um tempo, ela me ligou pedindo para olhar as câmeras porque tinha percebido a falta do perfume exposto”, disse a dona da loja em contato com a reportagem.

A proprietária informou ainda que pretende fazer o boletim de ocorrêcia na delegacia para reportar o fato. De acordo com ela, esta não é a primeira vez que a loja é alvo de uma ação parecida.

