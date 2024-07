Se o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pudessem estar juntos no mesmo palanque político, seria em Cruzeiro do Sul e Feijó, no Acre. Isto porque o Partido Liberal (PL), PT e PC B se aliaram para apoiar a reeleição do prefeito Zequinha Lima (PROGRESSISTA).

Em Feijó, por exemplo, ocorreria o mesmo fenômeno, já que “direita” e “esquerda” comem açaí na mesma tigela apoiando a candidatura do delegado Railson Ferreira (Republicanos). Inclua-se no combo o União Brasil.

Acrescente-se a isto a retórica leviana da “direita bolsonarista” contra a “esquerda lulista” na disputa eleitoral em Rio Branco e Brasiléia como se fosse uma guerra santa, que de santa só tem um pau oco.

Portanto, concluiu-se que as alianças políticas têm mais a ver com conveniência e hipocrisia do que realmente com ideologia. Como bem define o secretário de Estado, Luís Calixto: “Esse negócio de “esquerda” e “direita” é uma grande baboseira”.

Mais ainda o fato de pessoas de boa-fé, cristãos evangélicos e católicos serem usados como massa de manobra por políticos de má-fé. Pelo bem do povo e felicidade geral, Lula e Bolsonaro juntos no mesmo palanque (virtual). Em Rio Branco e Brasiléia a hipocrisia desfilará na avenida nesta eleição.

“Hipocrisia: A arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica”. (Popular)

. “Até tu, Brutus”?!

. A expansão da liderança política da prefeita Socorro Neri se dá pelo fato de ser firme e verdadeira nas suas posições.

. Não é hipócrita!

. Também não é de graça que aparece bem para o Senado ao lado do governador Gladson Cameli (PP).

. Aliás, os dois formam uma excelente dobradinha para 2026.

. Lhe cai bem o segundo voto!

. Segundo o governo, o Lula está mandando recursos para a construção de mais de três mil casas populares para as famílias acreanas.

. O “Mirto” não mandou nem uma ripa de cerca, sequer, muito menos os pregos; Diga por que, Macunaíma?!

. “É que um é branco dos olhos azuis e o outro é pardo/preto”!

. O professor Coelho deixa o PSD de forma elegante; sai pela porta da frente com muita dignidade.

. Assim é que se faz!

. A maior ilusão é supor que as alianças políticas feitas para as eleições municipais vão se repetir para o governo em 2026.

. Não se sustentam porque o resultado das urnas mudam tudo!

. Porém, como diz o Froid, o ser humano gosta de se iludir porque lhe dá sensação de segurança e bem-estar.

. Ainda é cedo, amor/ mal começastes a conhecer a vida/ já anuncias a hora de partida/ Sem saber mesmo o rumo que irás tomar… (O Mundo é Um Moinho – Cartola)

. Em todo esse jogo sujo da política, em algo de verdadeiro:

. O prefeito Tião Bocalom na sua pureza é, de fato, um homem de direita, cristão e conservador.

. Talvez, ingênuo, mas é!

. Bom dia!