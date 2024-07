Quatro meses depois do trauma por causa da enchente recorde, o Acre vive agora uma situação contrária. Sete cidades do estado estão em situação de emergência por conta da seca extrema. A estiagem com altas temperaturas, ondas de calor, baixa umidade relativa do ar e ventos intensos ajuda a provocar incêndios florestais. Em Rio Branco, o nível do Rio Acre está a 30 centímetros da menor cota histórica. Não há previsão de chuva para os próximos dias.

