Durante convenção, MBD apresenta novo jingle de campanha de Marcus Alexandre

O candidato à prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, apresentou seu novo jingle de campanha, nesta sexta-feira (26), durante convenção no ginásio do SESI, na capital acreana.

O jingle inicia com o apontamento da situação precária da cidade de Rio Branco, pontuando a falta de atenção do poder público perante os anseios da sociedade, colocando a volta de Marcus Alexandre à chefia do executivo municipal como solução. “Rio Branco sofre, precisa de atenção. Volta Marcus Alexandre, traz de volta a solução […] a saudade apertar e o coração reclama, Marcus Alexandre, você quem a gente chama”, diz o início da música.Em outro verso, a canção destaca o candidato como restaurador da esperança num futuro melhor. “Quando tem fogo, a gente chama o bombeiro. Quando tem dor, a gente chama o doutor. Mas quando quer a esperança de volta, chame Marcos Alexandre”, invoca.

Do ac24horas