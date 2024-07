Advogada é presa após ser acusada de racismo contra atendente do Burger King: “macaco sujo”; Vídeo

Advogada teria ofendido funcionário do Burger King durante atendimento na noite de quinta (25) | Bnews - Divulgação Reprodução/TV Globo

Uma advogada, identificada como Fabiani Marques Zouki, de 47 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (25), após supostamente ter proferido ofensas racistas e agredido um funcionário de uma lanchonete Burger King em São Paulo. A informação é do portal Metrópoles.

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento em que a mulher, que estava no drive-thru, sai do carro e avança em direção ao funcionário, identificado como Pablo Ramon da Silva Ferreira, de 25 anos. O jovem diz ter sido chamado de “macaco sujo”.

Após a ofensa, o funcionário teria chutado o retrovisor do veículo da cliente. Ele estava gravando a situação e foi atingido por um tapa da mulher, que derrubou seu celular no chão. Em seguida, a vítima e outro colega tentam conter a mulher, que entra na loja e começa a brigar com outros atendentes, que chamaram a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher estava sob efeito de álcool e se recusou a fazer exame do etilômetro, sendo encaminhada ao Instituto Médico Legal, para realizar exames de constatação da embriaguez. Ela passará por audiência de custódia nesta sexta-feira (26).

Em nota, o Burger King afirmou que “não compactua de forma alguma com ofensas racistas, discriminação ou agressão física, e está colaborando com as autoridades para a investigação policial”.

Fonte: BNEWS