Adolescente de 15 anos é ferido com um tiro na cabeça efetuado

O adolescente G. S. M. de 15 anos, foi ferido com um tiro na cabeça em via pública efetuado por um “amigo” na tarde desta quinta-feira, 21, na rua Eldorado, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relatos da Polícia, o jovem estava acompanhado de um colega enquanto pedalavam de bicicleta, quando inesperadamente o companheiro sacou uma arma de fogo e atirou contra a cabeça do adolescente. Após o ataque, o criminoso fugiu do local, deixando a vítima em estado crítico.

Populares que presenciaram o ocorrido acionaram imediatamente as autoridades policiais e serviços de emergência. O SAMU enviou uma ambulância para prestar os primeiros socorros, sendo posteriormente solicitado a ambulância de suporte avançado para estabilizar o jovem, que apresentava exposição de massa encefálica. Após os procedimentos, o adolescente foi encaminhado com urgência ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em condição de saúde gravíssima.

A Polícia Militar compareceu ao local do crime, iniciando buscas para localizar o autor do crime, porém, nenhum suspeito foi detido.

As autoridades policiais suspeitam que o ataque possa estar relacionado a um suposto “teste de lealdade” para ingressar em outra facção criminosa, dado que membros que desejam mudar de organização são, muitas vezes, obrigados a cometer atos violentos contra membros de sua facção anterior.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), iniciaram as investigações preliminares, e o caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).