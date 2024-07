Homem chama plateia para flagrar namorada sair de motel com amante; assista o vídeo

Homem brincou com plateia que estava no local para flagrar namorada | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

Um homem viralizou nas redes sociais após adotar um método inusitado para flagrar a namorada, que o estava traindo no Motel Carícia, em Madureira, no Rio de Janeiro.

No vídeo, que repercutiu na web nesta segunda-feira (22), o homem apareceu convocando uma verdadeira plateia só para registrar o momento em que a mulher iria sair do estabelecimento com seu amante.

Apesar do momento chocante, o namorado levou tudo na esportiva e chegou a fazes piadas com a plateia enquanto aguardava por sua amada na porta do motel.

O momento inusitado divertiu os internautas, que não esperavam pela reação do homem. “Nova modalidade de corno, o corno auto astral”, “Chá revelação de chifre”, “Corno engajado! Corno influencer” e “O jeitinho que o brasileiro enfrenta os problemas é diferente”, declararam nas redes sociais.

Confira:

⏯️ Homem convoca platéia para flagrar namorada saindo do motel com amante Um homem viralizou nas redes sociais ao convocar uma plateia para flagrar sua namorada saindo do Motel Carícia, em Madureira, Rio de Janeiro. No vídeo, que circulou nesta segunda-feira (22/7), o grupo de… pic.twitter.com/JKBH5Du9mk — Metrópoles (@Metropoles) July 22, 2024

