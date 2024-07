Com Gladson no palanque, Bocalom e Alysson têm candidaturas oficializadas em convenção

Do ac24horas

Nesta segunda-feira, 22, o prefeito Tião Bocalom (PL) e seu candidato a vice, Alysson Bestene (PP), tiveram suas candidaturas oficializadas à prefeitura de Rio Branco durante a convenção partidária realizada no ginásio do Sesc Bosque. O evento contou com a presença de mais de 6 mil pessoas, segundo a organização.

A convenção também oficializou as candidaturas dos vereadores do município na aliança formada pelo Partido Liberal (PL-AC), Progressistas (PP-AC), União Brasil (UNIÃO-AC), Solidariedade, Federação PSDB, Cidadania e Podemos.

Vestido de verde e amarelo, com seu tradicional chapéu, Tião Bocalom se emocionou ao iniciar seu discurso. Ele destacou que esta é a primeira vez que recebe o apoio do governo em sua candidatura e elogiou a humildade do governador Gladson Cameli. “A sua humildade e a sua forma de fazer política fizeram com que a direita se unisse. Agradeço de coração a todos vocês. Mais de 140 candidatos estão conosco, vão pedir votos, e vamos ganhar no primeiro turno”, declarou. Bocalom também lembrou de sua falecida esposa, Beth Bocalom, agradecendo seu apoio às suas candidaturas enquanto estava viva: “Muito obrigado, minha eterna rainha”.

O agora candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), exaltou a grande festa em torno da candidatura de Bocalom. Ele expressou sua motivação e gratidão, destacando a importância de estar ao lado do governador Gladson Cameli e de Bocalom. “Eu amo vocês, amo Rio Branco. Minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui ao lado do nosso atual e futuro prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Temos o melhor time e a maior militância linda e aguerrida, que são vocês”, comentou, sendo aplaudido pela multidão. Bestene garantiu que fará uma grande parceria com Bocalom na gestão municipal. “Ao seu lado, você pode ter certeza de que terá um parceiro para todas as horas, um amigo fiel e dedicado ao bem do próximo. Vamos estar nesta campanha incansável, vamos ganhar estas eleições. A vitória é de todos nós”, disse.