Governo divulga edital de seleção de expositores para Expoacre Juruá

Os interessados deverão enviar o formulário de inscrição devidamente preenchido pelo representante legal, com os seguintes documentos: cópia de documento oficial de identificação válido em todo território nacional; cópia do Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; cópia do certificado/credencial de cadastro no Cadastur, do Ministério do Turismo, válido por no mínimo seis meses. Os documentos exigidos no edital deverão ser anexados, obrigatoriamente, no formulário de inscrição.

A seleção de expositores visa fortalecer o crescimento dos produtores e prestadores de serviços turísticos no âmbito do estado do Acre. “O governo do Estado sempre tem apoiado e fomentado as atividades do segmento do turismo, fortalecendo a nossa economia e valorizando os empreendimentos locais”, diz o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Para preenchimento das vagas, a Sete realizará sorteio entre os candidatos que atenderem às exigências do edital e que apresentarem toda a documentação necessária.

Confira o cronograma do edital