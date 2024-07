‘Em Brasília, 19 horas’: A Voz do Brasil chega aos 89 anos

“Em Brasília, 19 horas.” A famosa frase, seguida por uma versão do trecho da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, faz parte da rotina de milhões de brasileiros e brasileiras. Nesta segunda-feira (22/7), A Voz do Brasil, um dos programas de rádio mais antigos do mundo ainda em exibição de forma ininterrupta, completa 89 anos.

É o programa de rádio mais antigo do Hemisfério Sul ainda no ar, segundo o Guiness Book, o livro dos recordes. Mais do que a frase marcante e a música, o programa se mantém relevante pela transparência, prestação de contas e por levar informações sobre programas e acesso a serviços públicos para a população.

Cidadania

Confira a seguir relatos de ouvintes sobre como o programa faz parte do cotidiano deles:

“A notícia que mais me impactou foi quando foi noticiada em 2007 a aprovação da lei que regulamenta a atividade do transportador autônomo de cargas no país. A partir dessa lei que foi reconhecida nossa categoria foram criados diversos incentivos que ajudaram os caminhoneiros, principalmente os autônomos. Através da Voz do Brasil eu recebi com grande satisfação a aprovação de uma lei tão importante que ajudou diversos caminhoneiros”

Everaldo Bastos – presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de São José dos Campos e Região e vice-presidente da Federação dos Caminhoneiros do estado de São Paulo – São José dos Campos (SP)

“Durante a minha vida toda eu tive como maior veículo de comunicação o rádio. E quando dava a hora de A Voz do Brasil, essa não falhava em casa. A Voz do Brasil era quem trazia todas as informações do Brasil e do mundo, como é até hoje. A notícia que me impactou muito foi (cobertura sobre) a doença, hospitalização até a morte de Tancredo Neves. Eu cheguei a ver gente fazendo vigília ao redor do rádio da minha casa para saber notícias sobre ele na Voz do Brasil”

Graciete Souza Oliveira – trabalhadora rural – Santa Luzia (MA)

“A Voz do Brasil é muito importante para o pequeno agricultor pela orientação e informação que é passada. Ainda é o programa de rádio que o pequeno agricultor acompanha no dia a dia”.

Manoel Oliveira – agricultor na comunidade quilombola Mumbaça, na cidade de Traipu (AL)

“A rádio ainda é um veículo de comunicação extremamente importante. Uma das coisas que marcou minha vida, entre outros anúncios para o nosso setor agrícola, foi em 2004, quando se falou no Proagro Mais, criando uma forma diferente do agricultor quando tem problema de clima, quando perdemos a nossa produção, ter também uma renda garantida. O que eu achei importante e também valoriza o nosso setor é o Programa (Nacional) de Alimentação Escolar, que o agricultor tem a possibilidade de comercializar para a alimentação escolar. São algumas das politicas públicas que eu estava na sintonia quado foram anunciadas”

Marcio Roberto Langer – agricultor em Roque Gonzales (RS)

“Escuto A Voz do Brasil há 50 anos. Meu rádio está velhinho já, mas continuo escutando. Lembro quando o Fernando Henrique (Cardoso, então ministro da Fazenda) mudou o Cruzeiro para o Real. Até hoje nossa moeda é o real”

Francisco de Assis – lavrador em Vila do Cocal, no município de Tracuateua (PA)

Serviços e transparência

“A Voz do Brasil está intimamente ligada à história do Brasil neste período. E segue sendo relevante para levar serviço e informação de qualidade para a população, independentemente de a pessoa estar no centro de São Paulo ou em uma comunidade ribeirinha na Amazônia. Pela Voz é possível saber detalhes sobre as ações do governo e como acessar os programas”, destaca a gerente e apresentadora da parte do Poder Executivo do programa, Mariana Jungmann.

O superintendente de Serviços de Comunicação da EBC, Juan Pessoa, ressaltou que o programa torna as ações governamentais mais transparentes.

“É uma honra colaborar com o programa mais antigo do rádio brasileiro. A Voz do Brasil é uma das mais importantes ferramentas de transparência das ações do Governo Federal e dos demais Poderes da República. Hoje a Voz do Brasil mantém uma grande audiência com ouvintes de todas as classes sociais e de todas as regiões do Brasil. O desafio é ampliar o alcance da Voz do Brasil usando as mais diferentes plataformas de comunicação”, afirma.

História

Em 22 de julho de 1935, estreava o então Programa Nacional, na voz do locutor carioca Luiz Jatobá. Em janeiro de 1938, é rebatizado como A Hora do Brasil e, em 1962, o nome A Voz do Brasil se torna oficial. Em quase nove décadas, A Voz do Brasil noticiou ações de governo de 24 presidentes. Cobriu 13 eleições presidenciais, e manteve-se no ar durante a vigência de cinco constituições (1934, 1937, 1946, 1967 e 1988).

O programa é veiculado de forma obrigatória em todas as emissoras de radiodifusão brasileiras, de segunda a sexta-feira (com exceção dos feriados). Em 2015, o horário do programa foi flexibilizado, e A Voz do Brasil passou a poder ser transmitida entre às 19h e às 23h, no horário de Brasília.

Os primeiros 25 minutos do programa são dedicados às notícias do Poder Executivo. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), sob a supervisão da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), é a responsável pela produção desta parte do programa. O Poder Legislativo possui 30 minutos de exibição divididos entre notícias do Senado (10 minutos) e Câmara dos Deputados (20 minutos). O Poder Judiciário possui cinco minutos. E o Tribunal de Contas tem um minuto de programa três vezes na semana.

Presidente Vargas durante discurso na Hora do Brasil. (Arquivo Nacional)

Rumo aos 90 anos

“Com o aniversário de 89, damos inicio às preparações para as comemorações de 90 anos, no ano que vem. Uma dessas ações é a formação do acervo do programa, que atualmente não fica reunido em um único lugar. Para isso, iniciamos uma campanha para que os ouvintes que possuem arquivos históricos da Voz em áudio, texto, vídeo ou fotografias, nos doem esses arquivos, enviando para a EBC. No ano que vem vamos fazer uma grande exposição”, conta Mariana Jungmann.

Como ouvir e assistir

Para ouvir ou baixar A Voz do Brasil em qualquer horário, basta acessar a Rede Nacional de Radio. E também é possível assistir ao programa pelo perfil do Canal Gov no YouTube.

No Tik Tok também

Além de acessível no portal e no YouTube, recortes da Voz do Brasil também dialogam com o público que prefere os recados prontos e rápidos das redes sociais. Por exemplo, quem buscou a expressão “apagão cibernético” na última sexta encontrou o recado do ministro de Portos e Aeroportos no Tik Tok do Canal Gov.

Voz do Brasil do Tik Tok